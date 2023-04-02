Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa tiếp tục bị đồn ly hôn

Sao quốc tế 02/04/2023 18:45

Gần đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như "tỏ ra yêu nhau" nhưng thực chất quan hệ vợ chồng chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

Thời gian vừa qua, truyền thông Hoa ngữ đã đưa tin đồn vợ chồng Lâm Tâm Như đã kết thúc cuộc sống hôn nhân sau 7 năm chung sống. Bên cạnh đó, nguồn tin này cho biết Hoắc Kiến Hoa đã dọn ra khỏi nhà chung cả hai đã ly thân từ lâu.

Thực tế đây không phải là lần đầu tiên vợ chồng Lâm Tâm Như bị nghi đã ngầm "đường ai nấy đi". Ở trên mạng xã hội, rất nhiều tin đồn liên quan đến việc Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa chia tay đã được cư dân mạng không ngừng xôn xao bàn tán. Có người cho rằng Hoắc Kiến Hoa phải cưới "chạy bầu" Lâm Tâm Như, từ đó khán giả thường bắt gặp nam diễn viên không thể hiện thần thái tươi tắn, vui vẻ khi xuất hiện trước công chúng.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa tiếp tục bị đồn ly hôn - Ảnh 1

Bên cạnh đó, sự nghiệp chênh lệch của hai vợ chồng đình đám cũng là một lí do khiến tin đồn cả hai gặp trục trặc càng được nhiều khán giả chú ý đến. Cụ thể Lâm Tâm Như luôn gặt hái nhiều thành công từ những vai trò như diễn viên và nhà sản xuất, còn sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa thì ngược lại. Thời gian gần đây ngoại hình của nam diễn viên được cho là trở nên kém sắc đi trông thấy sau khi chỉ tập trung vào việc chăm con tại nhà.

Đứng trước tin đồn này, đa số người hâm mộ của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đều vô cùng tức giận. Vì từ trước đến nay cả hai diễn viên đều khá kín tiếng và hạn chế chia sẻ về cuộc sống đời tư. Bên cạnh đó nguồn tin này cũng không hề có bằng chứng như ảnh hoặc video.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa tiếp tục bị đồn ly hôn - Ảnh 2

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa kết hôn năm 2016 và có một con gái Tiểu Cá Heo. Dù hai nghệ sĩ chia sẻ sống hạnh phúc, vẫn có những tin đồn tiêu cực liên tục được lan truyền.

Hiện tại, Lâm Tâm Như phát triển sự nghiệp mạnh mẽ, trở thành nhà sản xuất hàng đầu tại Đài Loan. Trong khi đó, Hoắc Kiến Hoa gần như nghỉ hưu sớm. Tác phẩm cuối mà anh tham gia đóng chính là Hậu cung Như Ý truyện từ năm 2018.

Đầu năm 2022, Hoắc Kiến Hoa xuất hiện với vai trò khách mời trong phim Hoa đăng sơ thượng do vợ đóng chính và chịu trách nhiệm. Vì thế, nhiều người hâm mộ Hoắc Kiến Hoa cho rằng Lâm Tâm Như đang cản trở sự nghiệp của chồng.

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Cho đến nay, Hậu cung Như Ý truyện vẫn là 1 trong những phim cung đấu hay nhất màn ảnh Hoa ngữ, mỗi lần nhắc đến bí mật hậu trường của phim, khán giả lại bất ngờ vì có quá nhiều điều thú vị.

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