Mang tiếng 'ăn bám vợ', Hoắc Kiến Hoa vẫn một mực ở ẩn: Tất cả là vì một người?

Sao quốc tế 06/03/2023 18:00

Hoắc Kiến Hoa cho biết hiện tại tất cả những gì anh muốn là giành thời gian ở bên cạnh cô con gái của mình.

Nhắc đến Hoắc Kiến Hoa - nam diễn viên người Trung luôn được đánh giá là 1 trong những nam thần sở hữu ngoại hình đẹp như hoa khiến bao người mê mẩn. Không chỉ có vẻ ngoài đẹp miễn chê mà tài năng diễn xuất của anh chàng cũng xuất sắc không kém khi có trong tay không ít những tác phẩm hay như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Khuynh Thế Hoàng Phi, Hoa Thiên Cốt, Hậu Cung Như Ý Truyện…

Mang tiếng 'ăn bám vợ', Hoắc Kiến Hoa vẫn một mực ở ẩn: Tất cả là vì một người? - Ảnh 1
Hoắc Kiến Hoa - Ảnh: Internet

Thế nhưng sau thành công của bộ phim 'Hậu Cung Như Ý Truyện' vào năm 2018 cho tới nay, công chúng không còn thấy Hoắc Kiến Hoa xuất hiện trên màn ảnh nhỏ nữa. Tất cả những gì khán giả tìm được là những khoảnh khắc nam tài tử bên cạnh gia đình của mình. 

Mang tiếng 'ăn bám vợ', Hoắc Kiến Hoa vẫn một mực ở ẩn: Tất cả là vì một người? - Ảnh 2

Mang tiếng 'ăn bám vợ', Hoắc Kiến Hoa vẫn một mực ở ẩn: Tất cả là vì một người? - Ảnh 3
 Hiện tại gia đình là thứ duy nhất mà nam diễn viên quan tâm - Ảnh: Internet

Nhiều người còn không ngại khi mỉa mai Hoắc Kiến Hoa là 'ăn bám vợ', để Lâm Tâm Như một mình ra ngoài làm việc kiếm tiền trong khi bản thân chỉ biết ở nhà chơi qua ngày. Tuy nhiên, mới đây theo một số nguồn tin uy tín từ báo Trung Quốc tiết lộ nguyên nhân cho sự biến mất của Hoắc Kiến Hoa trên màn ảnh là anh đã cảm thấy đủ với sự nghiệp của mình và hiện tại không còn muốn làm gì đó mới mẻ hơn. 

Thay vào đó nam diễn viên hiện đang có một gia đình hạnh phúc với vợ đẹp và con gái ngoan. Cuộc sống gia đình viên mãn và hạnh phúc có thể chính là nguyên nhân chính khiến nam tài tử không còn muốn làm việc vất vả và bon chen trong giới showbiz lắm thị phi.

Lâm Tâm Như nổi giận, bày tỏ sự bức xúc sau khi ảnh con gái bị lộ

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Dù cố gắng giữ kín mặt con trong suốt nhiều năm qua để đảm bảo cuộc sống riêng tư của bé, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa cũng phải bất lực khi hình ảnh con tràn lan trên mạng xã hội.

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