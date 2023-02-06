Lâm Tâm Như nổi giận, bày tỏ sự bức xúc sau khi ảnh con gái bị lộ

Sao quốc tế 06/02/2023 17:15

Dù cố gắng giữ kín mặt con trong suốt nhiều năm qua để đảm bảo cuộc sống riêng tư của bé, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa cũng phải bất lực khi hình ảnh con tràn lan trên mạng xã hội.

Trang Sina đưa tin, vào ngày 5/2 vừa qua, Lâm Tâm Như đã vô cùng bức xúc khi ảnh cận mặt của con gái Cá Heo Nhỏ bị lộ. Cô viết trên trang cá nhân của mình: "Mỗi người đều có những thứ cần bảo vệ của mình, tôn trọng quyền riêng tư rất khó sao?".

Lâm Tâm Như nổi giận, bày tỏ sự bức xúc sau khi ảnh con gái bị lộ - Ảnh 1

Trước đó, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như đã tổ chức sinh nhật cho con gái tại lớp mẫu giáo cùng các bạn khác. Một vị phụ huynh sau đó đã vô tình đăng ảnh lên MXH và làm lộ mặt bé Cá Heo Nhỏ. Những bức ảnh này chỉ mất một thời gian ngắn đã được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Được biết, Cá Heo Nhỏ có tên tiếng Anh là Amelia, sinh ngày 6/1/2017. Dù thường được bố mẹ đưa ra ngoài chơi, nhưng mặt bé luôn được che khuất để bảo vệ.

Lâm Tâm Như nổi giận, bày tỏ sự bức xúc sau khi ảnh con gái bị lộ - Ảnh 2

Trong những năm gần đây, Hoắc Kiến Hoa gần như "ở ẩn", anh không đóng phim và đồng thời cũng ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Cũng vì thế mà nam diễn viên lui về hậu phương, dành nhiều thời gian cho gia đình và không quan tâm mấy đến ngoại hình.

Lâm Tâm Như nổi giận, bày tỏ sự bức xúc sau khi ảnh con gái bị lộ - Ảnh 3

Về phần Lâm Tâm Như, thời gian gần đây sự nghiệp của cô phát triển khá mạnh mẽ. Tại Kim Chung thưởng 2022 vừa qua, Hoa Đăng Sơ Thượng do Lâm Tâm Như làm nhà đầu tư, đạo diễn và đóng chính đã nhận được tới 11 đề cử, trong đó cô được đề cử cho hạng mục rút gọn cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Bận rộn với công việc là vậy, nhưng cô vẫn làm tốt bổn phận người mẹ, người vợ.

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