Đón tuổi mới bên nhóm bạn thân quyền lực, Lâm Tâm Như khiến fan tò mò vì ngày vui thiếu vắng chồng con

Sao quốc tế 28/01/2023 19:04

Lâm Tâm Như khiến fan chú ý với nhan sắc trong ngày đón tuổi mới cùng hội bạn thân.

Mới đây, vào ngày 27/1, diễn viên Thư Kỳ đã cho đăng tải bức hình kèm lời chúc mừng sinh nhật Lâm Tâm Như.

Cụ thể mỹ nhân họ Thư đã có đôi lời chúc mừng vô cùng ngắn gọn nhưng mang đủ hàm ý cho người bạn thân của mình: "Chúc mừng sinh nhật bạn, chúc bạn sức khỏe và hạnh phúc". Ngay lập tức, Lâm Tâm Như cũng để lại bình luận dưới bài đăng: "Cảm ơn bạn yêu".

Đón tuổi mới bên nhóm bạn thân quyền lực, Lâm Tâm Như khiến fan tò mò vì ngày vui thiếu vắng chồng con - Ảnh 1
Bộ ba bạn thân của Lâm Tâm Như - Ảnh: Internet

Theo đó, Lâm Tâm Như, Lâm Ly Hôi và Thư Kỳ đã có buổi gặp gỡ đầu năm và tổ chức tiệc sinh nhật cho Lâm Tâm Như. Một số người bày tỏ ngưỡng mộ với nhan sắc U50 của Lâm Tâm Như bởi trông nữ diễn viên vẫn còn rất xinh đẹp.

Đón tuổi mới bên nhóm bạn thân quyền lực, Lâm Tâm Như khiến fan tò mò vì ngày vui thiếu vắng chồng con - Ảnh 2
Khán giả thắc mắc sự thiếu vắng của Hoắc Kiến Hoa - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, nhiều khán giả và người hâm mộ cũng tinh mắt nhận ra sự thiếu vắng của Hoắc Kiến Hoa trong dịp sinh nhật lần thứ 47 của Lâm Tâm Như. Một số người ngay lập tức cho rằng phải chăng cả 2 đang xích mích nhưng cũng có một số cho rằng đây chỉ là bữa tiệc gặp mặt của những người bạn thân của nhau nên việc Hoắc Kiến Hoa vắng mặt là chuyện bình thường.

Đón tuổi mới bên nhóm bạn thân quyền lực, Lâm Tâm Như khiến fan tò mò vì ngày vui thiếu vắng chồng con - Ảnh 3
Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa - Ảnh: Internet

Trước đó, trong dịp sinh nhật lần thứ 41 của Lâm Tâm Như, bộ 3 Lâm Ly Hôi đã tổ chức một chuyến du lịch tại đất nước Nhật Bản. Họ đã cho đăng tải những bức hình xinh đẹp trong chuyến đi lên trang cá nhân. Tình bạn giữa Lâm Tâm Như, Lâm Ly Hôi và Thư Kỳ luôn được khán giả ngợi ca là tình bạn trân quý và đáng ngưỡng mộ của Cbiz.

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Từ khóa:   Lâm Tâm Như Thư Kỳ Hoắc Kiến Hoa sao Châu Á sao Hoa ngữ

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