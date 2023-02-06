Theo đó, cặp đôi Khuynh thế hoàng phi đã tới trường học để tổ chức sinh nhật cho con và các bạn. Tuy nhiên, một phụ huynh nào đó đã chụp lại bức hình của nữ diễn viên cùng con và đã đăng tải lên MXH.

Mới đây theo một số trang báo Trung Quốc đưa tin, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa tổ chức sinh nhật cho con gái tại trường mẫu giáo. Tuy nhiên, hình ảnh của bé Cá Heo Nhỏ vô tình bị lộ khiến nữ diễn viên bức xúc.

Trên trang cá nhân, Lâm Tâm Như bức xúc: "Ai cũng có những thứ quan trọng muốn bảo vệ, tôn trọng quyền riêng tư của người khác rất khó sao?".

Hình ảnh cả gia đình Lâm Tâm Như cùng con được vị phụ huynh chụp lại đăng tải lên MXH - Ảnh: Internet

Biết bản thân là người nổi tiếng nên để đảm bảo con gái được lớn lên trong sự vô tư hồn nhiên, không bị ảnh hưởng bởi danh tiếng của cha mẹ, vợ chồng Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa đã thường xuyên kêu gọi mọi người không nên đăng ảnh con của họ lên trên MXH.

Con gái Lâm Tâm Như tên tiếng Anh là Amelia, sinh ngày 1/6/2017. Vợ chồng Hoắc Kiến Hoa rất yêu chiều con. Theo Sina, hai nghệ sĩ có khối tài sản lên tới hàng trăm triệu USD, do đó họ tạo điều kiện để con gái sống trong nhung lụa.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa nổi tiếng yêu chiều con. Sau khi con gái chào đời, nam diễn viên Như Ý truyện gác lại sự nghiệp để dành nhiều thời gian bên gia đình. Hoắc Kiến Hoa cho biết thời điểm này con gái là điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa rất cưng chiều con gái - Ảnh: Internet

Nàng "Hạ Tử Vy" cũng mua túi xách và balo trẻ em, mẫu mới nhất đến từ các thương hiệu thời trang lớn cho con gái. Trang QQ cho biết chỉ riêng mẫu túi xách màu hồng của Bvlgari có giá hơn 15.000 USD .

Trong một bức ảnh khác, Lâm Tâm Như gây xôn xao khi cho con ăn cháo vi cá mập trong một chiếc bát mạ vàng. Trước truyền thông, Lâm Tâm Như từng nói kể từ lúc con gái chào đời đến khi tròn 18 tuổi, mỗi năm Tiểu Cá Heo sẽ được mẹ tặng một món trang sức đắt giá.