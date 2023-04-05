Danh tính 2 sao nam từng khiến Lâm Tâm Như 'điêu đứng' vì cảnh hôn

Sao quốc tế 05/04/2023 10:40

Lâm Tâm Như được xem là một trong những nữ diễn viên có nhiều cảnh hôn nhất trên màn ảnh.

Sao nam đầu tiên khiến Lâm Tâm Như "xỉu dọc xỉu ngang" vì chứng hôi miệng là Châu Kiệt. Cả hai cùng đóng siêu phẩm kinh điển Hoàn Châu Cách Cách, Lâm Tâm Như và Châu Kiệt là cặp đôi được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên bản thân 2 diễn viên lại có hiềm khích, mà một trong số những lý do đến từ cảnh hôn của cả hai.

 

Lâm Tâm Như từng tiết lộ trên sóng truyền hình rằng miệng Châu Kiệt hôi, không hiểu là vì nguyên do nào hay bẩm sinh đã thế. Khi đóng cảnh hôn, nàng Hạ Tử Vy phải nín nhịn hàng giờ liền, thậm chí hứng chịu sự "ngấu nghiến" của Châu Kiệt. May mắn vì tinh thần làm việc chuyên nghiệp, chịu khó nên cảnh thân mật của cả hai cuối cùng cũng xong. Không chỉ gây khó chịu vì mùi hôi mà Châu Kiệt còn có những kiểu hôn quá sức táo bạo, thậm chí dùng lưỡi khiến Lâm Tâm Như hốt hoảng.

 

Danh tính 2 sao nam từng khiến Lâm Tâm Như 'điêu đứng' vì cảnh hôn - Ảnh 1

Đến năm 2006, Lâm Tâm Như từng đóng chính trong bộ phim truyền hình 20 tập Đường Đến Danh Vọng, trong đó nam chính là ngôi sao Trần Tiểu Xuân. Trần Tiểu Xuân khi ấy cũng gặp vấn đề hôi miệng, khiến nụ hôn của anh cùng đàn em trở nên khó chịu.

Song, trường hợp của tài tử Người trong giang hồ có phần khác với Nhĩ Khang. Trước khi vào set quay, Trần Tiểu Xuân đã ăn rất nhiều món cay Ấn Độ, dẫn đến hơi thở không được thơm tho. Hậu quả là Lâm Tâm Như tiếp tục nhẫn nhịn, đóng cho xong phân đoạn với bạn diễn rồi chạy mất.

Danh tính 2 sao nam từng khiến Lâm Tâm Như 'điêu đứng' vì cảnh hôn - Ảnh 2

 

Về sau, Lâm Tâm Như có thẳng thắn góp ý với Trần Tiểu Xuân, nhưng nam diễn viên có lẽ không bỏ được thói quen này. Anh thú nhận bản thân có mùi hôi miệng, lại ghiền ăn đồ cay nên tình hình nghiêm trọng thêm. Anh chỉ biết khắc phục bằng cách trước mỗi cảnh hôn sẽ ăn kẹo cao su để giúp miệng thơm tho hơn.

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