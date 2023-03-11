Thực đơn giảm cân sau sinh của sao Hoa ngữ: Lâm Tâm Như uống nước đậu đỏ, Triệu Lệ Dĩnh cắt giảm tinh bột, "nữ thần quốc dân" Cao Viên Viên mới... "choáng"

Nổi tiếng với vai diễn Hạ Tử Vi trong phim Hoàn Châu Cách Cách, Lâm Tâm Như thường xuất hiện trước khán giả trong hình ảnh một nàng diễn viên có vóc dáng thon gọn, xinh đẹp. Tuy vậy sau khi sinh em bé, cô chia sẻ “Giảm cân sau sinh là một con đường dài vô tận". Do vậy cô luôn áp dụng 3 nguyên tắc vàng để giảm cân, đó là không ăn đồ chiên xào, hạn chế ăn đồ chế biến sẵn và uống nước thật nhiều.

Bà mẹ một con chia sẻ, buổi sáng của cô bắt đầu với 2 chén súp cốt gà hầm với trứng, gừng và vỏ cây đỗ trọng.Thực đơn bữa trưa bao gồm 1/3 chén cơm ăn cùng thịt lợn hoặc cá hấp và rau luộc. Vào bữa tối, nàng diễn viên thường dùng thịt nướng ăn kèm rau luộc. Món tráng miệng của cô thường là trái cây tươi hoặc nước ép hoa quả. Ngoài ra, theo cô chia sẻ thường xuyên uống nước đậu đen, đậu đỏ cũng hỗ trợ quá trình tiêu hóa và làm đẹp da.

Cao Viên Viên

Cao Viên Viên được xem là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ. Người đẹp 44 tuổi được mệnh danh là "mỹ nhân trẻ mãi không già" hay "nữ thần quốc dân" vì vẻ ngoài tươi trẻ. Trải qua một lần sinh nở và đã ngoài 40 tuổi nhưng Cao Viên Viên vẫn có vóc dáng mảnh mai, thon gọn đáng ngưỡng mộ.

Cô không siết cân một cách tiêu cực vì dễ khiến cơ thể mệt mỏi, thiếu tập trung, rụng tóc... Chính vì vậy, mỹ nhân này thường chia nhỏ các bữa ăn hàng ngày, chuộng các thực phẩm giàu protein và không quá nhiều calo như ức gà, tôm, đậu phụ... Cô thường không ăn sau 18h giờ tối để tránh tích tụ calo dư thừa.

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất màn ảnh Trung Hoa. Không chỉ tạo ấn tượng với khán giả bởi diễn xuất tốt mà cô nàng còn sở hữu gương mặt xinh xắn, ngoại hình mong manh, thon thả. Tuy nhiên, trước đây Triệu Lệ Dĩnh đã từng có cơ thể tròn trịa, mũm mĩm trong thời sau khi sinh con.

Để có được màn lột xác đầy ngoạn mục như hiện nay, Triệu Lệ Dĩnh đã áp dụng kế hoạch ăn kiêng nghiêm ngặt. Các món ăn được giảm thiểu tối đa gia vị, hạn chế dầu mỡ, chất béo nạp vào cơ thể. Không chỉ như vậy, mỹ nhân họ Triệu cũng cắt giảm bớt tinh bột và calo trong các món ăn.

Trong các bữa ăn, Triệu Lệ Dĩnh luôn tuân thủ theo thứ tự dùng súp trước, các món có hàm lượng calo thấp rồi mới tới cơm. Nhờ bí quyết giảm cân này mà nữ diễn viên nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, chuẩn 3 vòng.