Thực đơn giảm cân sau sinh của sao Hoa ngữ: Lâm Tâm Như uống nước đậu đỏ, Triệu Lệ Dĩnh cắt giảm tinh bột, "nữ thần quốc dân" Cao Viên Viên mới... "choáng"

Dinh dưỡng 11/03/2023 11:23

Những mẹ một con thực hiện chế độ ăn kiêng khoa học để có vóc dáng mảnh mai, vừa tốt cho sức khỏe vừa có tác dụng giảm cân.

Lâm Tâm Như

Nổi tiếng với vai diễn Hạ Tử Vi trong phim Hoàn Châu Cách Cách, Lâm Tâm Như thường xuất hiện trước khán giả trong hình ảnh một nàng diễn viên có vóc dáng thon gọn, xinh đẹp. Tuy vậy sau khi sinh em bé, cô chia sẻ “Giảm cân sau sinh là một con đường dài vô tận". Do vậy cô luôn áp dụng 3 nguyên tắc vàng để giảm cân, đó là không ăn đồ chiên xào, hạn chế ăn đồ chế biến sẵn và uống nước thật nhiều.

Thực đơn giảm cân sau sinh của sao Hoa ngữ: Lâm Tâm Như uống nước đậu đỏ, Triệu Lệ Dĩnh cắt giảm tinh bột, 'nữ thần quốc dân' Cao Viên Viên mới... 'choáng' - Ảnh 1

Bà mẹ một con chia sẻ, buổi sáng của cô bắt đầu với 2 chén súp cốt gà hầm với trứng, gừng và vỏ cây đỗ trọng.Thực đơn bữa trưa bao gồm 1/3 chén cơm ăn cùng thịt lợn hoặc cá hấp và rau luộc. Vào bữa tối, nàng diễn viên thường dùng thịt nướng ăn kèm rau luộc. Món tráng miệng của cô thường là trái cây tươi hoặc nước ép hoa quả.  Ngoài ra, theo cô chia sẻ thường xuyên uống nước đậu đen, đậu đỏ cũng hỗ trợ quá trình tiêu hóa và làm đẹp da.

Cao Viên Viên

Cao Viên Viên được xem là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ. Người đẹp 44 tuổi được mệnh danh là "mỹ nhân trẻ mãi không già" hay "nữ thần quốc dân" vì vẻ ngoài tươi trẻ. Trải qua một lần sinh nở và đã ngoài 40 tuổi nhưng Cao Viên Viên vẫn có vóc dáng mảnh mai, thon gọn đáng ngưỡng mộ. 

Thực đơn giảm cân sau sinh của sao Hoa ngữ: Lâm Tâm Như uống nước đậu đỏ, Triệu Lệ Dĩnh cắt giảm tinh bột, 'nữ thần quốc dân' Cao Viên Viên mới... 'choáng' - Ảnh 2

Cô không siết cân một cách tiêu cực vì dễ khiến cơ thể mệt mỏi, thiếu tập trung, rụng tóc... Chính vì vậy, mỹ nhân này thường chia nhỏ các bữa ăn hàng ngày, chuộng các thực phẩm giàu protein và không quá nhiều calo như ức gà, tôm, đậu phụ... Cô thường không ăn sau 18h giờ tối để tránh tích tụ calo dư thừa. 

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất màn ảnh Trung Hoa. Không chỉ tạo ấn tượng với khán giả bởi diễn xuất tốt mà cô nàng còn sở hữu gương mặt xinh xắn, ngoại hình mong manh, thon thả. Tuy nhiên, trước đây Triệu Lệ Dĩnh đã từng có cơ thể tròn trịa, mũm mĩm trong thời sau khi sinh con.

Thực đơn giảm cân sau sinh của sao Hoa ngữ: Lâm Tâm Như uống nước đậu đỏ, Triệu Lệ Dĩnh cắt giảm tinh bột, 'nữ thần quốc dân' Cao Viên Viên mới... 'choáng' - Ảnh 3

Để có được màn lột xác đầy ngoạn mục như hiện nay, Triệu Lệ Dĩnh đã áp dụng kế hoạch ăn kiêng nghiêm ngặt. Các món ăn được giảm thiểu tối đa gia vị, hạn chế dầu mỡ, chất béo nạp vào cơ thể. Không chỉ như vậy, mỹ nhân họ Triệu cũng cắt giảm bớt tinh bột và calo trong các món ăn.

Trong các bữa ăn, Triệu Lệ Dĩnh luôn tuân thủ theo thứ tự dùng súp trước, các món có hàm lượng calo thấp rồi mới tới cơm. Nhờ bí quyết giảm cân này mà nữ diễn viên nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, chuẩn 3 vòng.

Lưu ý để giảm cân sau sinh hiệu quả

Thực hiện giảm cân 6 tuần sau khi sinh

Rất nhiều mẹ bỉm nôn nóng muốn lấy lại vòng eo thon gọn như ngày trước khi sinh càng sớm càng tốt, tuy nhiên mẹ bỉm không nên áp dụng chế độ ăn kiêng quá sớm khi cơ thể chưa hồi phục. Nên đợi cơ thể trở lại bình thường sau 6 tuần khi sinh mới bắt đầu chế độ ăn kiêng, giảm cân.

Giảm cân một cách từ từ

Trong thời gian dài mang thai, cơ thể phụ nữ đã tích lũy một số cân cụ thể và không thể giảm ngay tức thì được. Đặc biệt lúc đang cho con bú, mẹ bỉm không nên cố gắng giảm cân quá nhanh vì sẽ ảnh hưởng đến lượng sữa cho con bú.

Không phụ thuộc hoàn toàn vào việc cho con bú để giảm cân sau sinh

Mặc dù việc cho con bú sẽ giúp đốt cháy khoảng 500 calo một ngày (tương tự như một ngày chạy 8 km), nhưng nếu chỉ giảm cân bằng cách cho con bú sẽ không mang lại hiệu quả.

Không phải phụ nữ sau sinh nào cũng có thể giảm cân bằng cách này, một số người không thể giảm chút nào cho đến khi bé cai sữa. Nguyên nhân có lẽ vì các bà mẹ rất đói khi cho con bú khiến phải nạp một lượng thức ăn nhiều năng lượng hơn lượng 500 calo giảm được nhờ cho con bú.

Kiên nhẫn áp dụng cách giảm cân sau sinh

Không thể giảm cân nhanh trong một sớm một chiều được khi cân năng đã tích lũy trong suốt 9 tháng thai kỳ. Cần cho bản thân thời gian để lấy lại cân nặng và hình dáng cơ thể như trước.

Phụ nữ sau sinh cần hỏi ý kiến từ bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn và giải đáp khi còn những băng khoăn thắc mắc về cách giảm cân sau sinh.

Khám phá thức uống "thần thánh" giúp mỹ nhân "Thất tiên nữ" - Hoắc Tư Yến giảm 38kg chỉ sau 4 tháng

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Trong thời kỳ mang thai, Hoắc Tư Yến nặng đến 76kg, nhưng chỉ sau 4 tháng cô đã giảm 38kg và giờ cô chỉ nặng 37kg.

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