Lý do Lâm Tâm Như bất ngờ bị chê diễn kém trong phim mới

Sao quốc tế 08/04/2023 22:40

Mới đây, Lâm Tâm Như trở lại màn ảnh với bộ phim Sát nhân bắt chước, hợp tác cùng Ngô Khảng Nhân, Kha Giai Yến, Diêu Thuần Diệu, Giang Nghi Dung.

Mới đây, bộ phim "Sát nhân bắt chước" đã nhận phản hồi tích cực từ người xem với nội dung hấp dẫn, kịch tính và chân thực. Trên diễn đàn đánh giá phim Douban, Sát nhân bắt chước nhận 7,5/10 điểm chất lượng. Tuy nhiên, màn thể hiện của Lâm Tâm Như lại khiến công chúng không hài lòng. Sao nữ bị đánh giá diễn xuất kém nhất trong số diễn viên thuộc tác phẩm.

 

Trong phim, cô đóng vai Diêu Nhã Từ, MC nổi tiếng của đài truyền hình và là mục tiêu giết hại của kẻ sát nhân. Theo LTN, khả năng thoại kém khiến vai nữ chính của người đẹp Hoàn Châu cách cách chưa hoàn hảo. Đóng vai người dẫn chương trình chuyên nghiệp, Lâm Tâm Như bị chê phát âm tệ, giọng nói quá nhỏ và thiếu lực.

Lý do Lâm Tâm Như bất ngờ bị chê diễn kém trong phim mới - Ảnh 1

Sau khi bộ phim được phát sóng, nhiều khán giả cho rằng Lâm Tâm Như không tham gia khóa đào tạo MC chuyên nghiệp trước khi nhận dạng vai mang tính nghề nghiệp đặc thù. "Không phải cứ uốn xoăn tóc, tô son đỏ và mặc vest chỉn chu là thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp đâu. Biết là đóng phim nhưng cũng nên trau dồi chứ. Cô ấy cho thấy sự lười nhác, không có tâm của mình", cư dân mạng phê bình Lâm Tâm Như.

Nữ MC Cao Dục Lân của kênh iNEWS cũng đồng ý với quan điểm của khán giả. Cô cho rằng phần thể hiện trên cương vị người dẫn chương trình của Lâm Tâm Như chưa đạt yêu cầu, thiếu chuyên nghiệp và quá xinh đẹp.

"Ở ngành truyền hình, chúng tôi rất chú trọng phát âm và nội lực của giọng nói nhưng Lâm Tâm Như chưa thể hiện thành công điều này. Hơn nữa, MC cũng không trau chuốt quá mức về hình ảnh như Diêu Nhã Từ đâu, gọn gàng và lịch sự là được", Cao Dục Lân nhận xét về diễn xuất của Lâm Tâm Như.

Sát nhân bắt chước được chuyển thể dựa trên Copycat Killer - tiểu thuyết trinh thám ăn khách của nhà văn Nhật Bản Miyuki Miyabe. Tác phẩm xoay quanh những vụ giết người liên hoàn, gây hỗn loạn xã hội, xảy ra ở Đài Loan (Trung Quốc) vào năm 1990.

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Bộ phim Sát Nhân Bắt Chước (Copycat Killer) do Lâm Tâm Nhân thủ vai chính nhận về nhiều phản hồi tích cực sau 1 tuần ra mắt.

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