Động thái gây chú ý của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa sau 'năm lần bảy lượt' bị đồn ly hôn

Chuyện tình từ bạn thân đến vợ chồng của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như trước giờ luôn thu hút sự chú ý của công chúng.
- Phim trinh thám của Lâm Tâm Như vừa ra mắt đã được khen tới tấp
- Danh tính 2 sao nam từng khiến Lâm Tâm Như 'điêu đứng' vì cảnh hôn
Suốt từ lúc mới kết hôn cho đến khi đón con gái Cá Heo Nhỏ chào đời, cuộc hôn nhân của Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như liên tục bị bủa vây bởi cả loạt tin đồn tan vỡ. Gần đây, tin đồn ly hôn xuất hiện là do Hoắc Kiến Hoa muốn trở lại với nghiệp diễn. Anh được cho là sẽ tham gia bộ phim Câu chuyện hoa hồng, đóng cùng Lưu Diệc Phi. Thậm chí, theo bài đăng trên 163 vào ngày 1/4, có thông tin Hoắc Kiến Hoa đã bỏ ra nhiều tiền để được quyền nuôi dưỡng con gái.
Mới đây, vợ chồng Hoắc Kiến Hoa xuất hiện cùng nhau trong buổi tiệc với Vương Lực Hoành và bạn bè. Trái với tin tức hôn nhân trục trặc thời gian gần đây, hai ngôi sao Khuynh thế hoàng phi thể hiện tình cảm ngọt ngào, gắn bó. Trong buổi tiệc, Lâm Tâm Như tươi cười cổ vũ chồng khi Hoắc Kiến Hoa trổ tài ca hát. Theo 163, thái độ của cô thoải mái và có phần trêu chọc ông xã.
Sau khi lập gia đình, sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa chững lại thấy rõ. Trước đây, anh là 1 trong những nam diễn viên hàng đầu. Thế nhưng, hiện tại, Hoắc Kiến Hoa gần như biến mất khỏi giới giải trí, lui hẳn về làm hậu phương cho vợ. Sau khi anh kết hôn, người quản lý lâu năm cũng bất ngờ xin nghỉ việc. Chính Hoắc Kiến Hoa trên 1 chương trình truyền hình cũng tự thừa nhận rằng danh tiếng của anh đã sa sút.
Trái ngược lại, Lâm Tâm Như hoạt động năng nổ ở Đài Loan trong cả 2 vai trò nhà sản xuất lẫn diễn viên, gặt hái nhiều thành công mới. Đường hướng sự nghiệp trái ngược của 2 vợ chồng khiến nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu. Từ đó làm dấy lên tin đồn tài tử phim Như Ý Truyện bị vợ "át vía", kìm hãm sự nghiệp.
Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, Hoắc Kiến Hoa tạm dừng phát triển sự nghiệp không phải do Lâm Tâm Như. Thời gian dài làm việc chăm chỉ và tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng đã giúp anh tích lũy khối tài sản khổng lồ. Hiện tại, Hoắc Kiến Hoa muốn tập trung vào việc nghỉ ngơi và chăm sóc con gái nhỏ.