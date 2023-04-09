Động thái gây chú ý của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa sau 'năm lần bảy lượt' bị đồn ly hôn

Suốt từ lúc mới kết hôn cho đến khi đón con gái Cá Heo Nhỏ chào đời, cuộc hôn nhân của Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như liên tục bị bủa vây bởi cả loạt tin đồn tan vỡ. Gần đây, tin đồn ly hôn xuất hiện là do Hoắc Kiến Hoa muốn trở lại với nghiệp diễn. Anh được cho là sẽ tham gia bộ phim Câu chuyện hoa hồng, đóng cùng Lưu Diệc Phi. Thậm chí, theo bài đăng trên 163 vào ngày 1/4, có thông tin Hoắc Kiến Hoa đã bỏ ra nhiều tiền để được quyền nuôi dưỡng con gái.

Mới đây, vợ chồng Hoắc Kiến Hoa xuất hiện cùng nhau trong buổi tiệc với Vương Lực Hoành và bạn bè. Trái với tin tức hôn nhân trục trặc thời gian gần đây, hai ngôi sao Khuynh thế hoàng phi thể hiện tình cảm ngọt ngào, gắn bó. Trong buổi tiệc, Lâm Tâm Như tươi cười cổ vũ chồng khi Hoắc Kiến Hoa trổ tài ca hát. Theo 163, thái độ của cô thoải mái và có phần trêu chọc ông xã.