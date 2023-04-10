Copycat Killer: Diễn xuất của Lâm Tâm Như khiến netizen Trung Quốc thất vọng tràn trề

Sao quốc tế 10/04/2023 17:20

Diễn xuất của Lâm Tâm Như trong loạt phim "Copycat Killer" khiến nhiều người thất vọng.

Lâm Tâm Như vốn là nữ diễn viên đã có thâm niêm lâu trong nghề và khả năng đã được kiểm chứng với nhiều dự án thành công trong sự nghiệp. Thậm chí từng có thời điểm, một số bộ phận netizen còn cho rằng bất kể phim nào có sự hiện diện của cô nàng đều có được chiến thắng vượt ngoài mong đợi. 

Copycat Killer: Diễn xuất của Lâm Tâm Như khiến netizen Trung Quốc thất vọng tràn trề - Ảnh 1
Lâm Tâm Như - Ảnh:Internet

Tuy nhiên, đó là câu chuyện của quá khứ còn ở hiện tại điều này dường như đã ít nhiều thay đổi. Cụ thể vào vai Diêu Nhã Từ, MC nổi tiếng của đài truyền hình, đồng thời là mục tiêu sát hại của kẻ sát nhân. Theo đánh giá khán giả, lần tái xuất của minh tinh xứ Đài gây thất vọng. Vai của cô không được các MC truyền hình đánh giá cao, bị cho là chưa sát thực tế, phong thái và đài từ còn nhiều thiếu sót so với nghề nghiệp của nhân vật.

Chưa kể nhân vật của Lâm Tâm Như đòi hỏi rất nhiều về cảm xúc lẫn tâm lý nhân vật có chiều sâu nhưng mỹ nhân này đã không thể hiện tốt và có phần diễn khá đơ cứng. 

Copycat Killer: Diễn xuất của Lâm Tâm Như khiến netizen Trung Quốc thất vọng tràn trề - Ảnh 2Copycat Killer: Diễn xuất của Lâm Tâm Như khiến netizen Trung Quốc thất vọng tràn trề - Ảnh 3

Ngược lại, thần thái của Ngô Khảng Nhân vai Quách Hiểu Kỳ khá ổn định. Anh hóa thân thành công hình tượng một cảnh sát yêu nghề, nỗ lực phá án đến cùng. Đặc biệt trong những phân cảnh cảm xúc anh đều hoàn thành tốt và phần nào đó giúp cho người xem quên đi màn diễn xuất dở tệ của Lâm Tâm Như. 

Nhìn chung, Copycat Killer là một tác phẩm trinh thám, hình sự với độ kinh dị cao từ hình ảnh đến câu chuyện đằng sau. Hình ảnh nạn nhân trong phim có sự nặng đô hơn nếu so sánh với các tác phẩm cùng thể loại trong khu vực châu Á. Dẫu vậy, việc bao quát một vụ thảm sát ẩn chứa nhiều manh mối chằng chịt đã khiến nội dung phim bị kéo dài quá mức cần thiết.

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