Tài tử điển trai, 'gà cưng' nhà TVB và câu chuyện tình ái cùng nhiều bóng hồng có gai nóng bỏng nhất hoa ngữ

Ít ai có thể biết được rằng trước khi kết hôn với người mẫu nội y Trương Hinh Nguyệt, Lâm Phong từng hẹn hò với không ít người đẹp trong showbiz như Ngô Thiên Ngữ, Phan Sương Sương...

Ngày 5/10, truyền thông Hong Kong đưa tin Lâm Phong và bạn gái kém 11 tuổi Trương Hinh Nguyệt đã đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Cặp đôi dự định tổ chức đám cưới vào ngày 8/12, đúng dịp sinh nhật lần thứ 40 của Lâm Phong.

Lâm Phong và Trương Hinh Nguyệt.

Trương Hinh Nguyệt là người mẫu ít tên tuổi trước khi được chú ý nhờ mối quan hệ với Lâm Phong. Cô từng đóng phim dán mác 18+, làm người mẫu nội y. Tuy nhiên, chân dài họ Trương vẫn được lòng gia đình Lâm Phong. Cô sinh trưởng trong gia đình giàu có.

Trước khi kết hôn với chân dài Trương Hinh Nguyệt, Lâm Phong từng có mối tình dài hơi kéo dài gần 5 năm với diễn viên Ngô Thiên Ngữ. Cặp sao chính thức công khai hẹn hò vào tháng 2/2013. Trong thời gian yêu, tài tử TVB yêu chiều bạn gái hết mực. Lâm Phong sẵn sàng chi bộn tiền để đưa cô đi du lịch châu Âu, Mỹ hay mua các món quà giá trị khủng từ xe hơi, quần áo cho đến trang sức, túi xách đắt tiền tặng người đẹp. Cũng chính việc này, Ngô Thiên Ngữ bị truyền thông và người hâm mộ của nam diễn viên gọi là "kiều nữ đào mỏ".

Ngô Thiên Ngữ.

Bố Lâm Phong từng nhiều lần thể hiện sự không hài lòng với Ngô Thiên Ngữ trên mặt báo khi cho rằng cô là người hoang phí và chỉ yêu con trai ông vì tiền. Đến cuối năm 2017, Lâm Phong và nữ diễn viên đường ai nấy đi. Sau tài tử họ Lâm, cô tiếp tục cặp kè một doanh nhân giàu có ở Hong Kong Thi Bá Hùng, nhưng cũng sớm chia tay. Là diễn viên, người mẫu nhưng Thiên Ngữ có sự nghiệp rất mờ nhạt. Đến nay danh tiếng của cô chỉ xoay quanh đời tư bên các bạn trai đại gia.

Chuyện tình thị phi nhất của Lâm Phong là với người đẹp Phan Sương Sương. Cặp đôi quen nhau ở phim trường "Phỉ thúy minh châu" và chỉ hẹn hò được vài tháng rồi chia tay. Tuy nhiên, mối quan hệ của tài tử TVB và mỹ nhân họ Phan trở nên ồn ào sau khi loạt ảnh phòng the của họ bị phát tán. Sau vụ lộ ảnh thân mật, cả hai cắt đứt liên lạc và tránh nhắc tên nhau trên mặt báo.

Phan Sương Sương.

Thế nhưng, lùm xùm tình ái với Lâm Phong lại giúp Phan Sương Sương ngày càng nổi tiếng. Cô nhận được nhiều lời mời đóng phim và chụp hình quảng cáo với mức cát-xê cao ngất ngưỡng. Hiện tại, nữ diễn viên còn độc thân. Trả lời truyền thông, Sương Sương cho biết cô chấp nhận thiếu vắng một nửa để tập trung phát triển sự nghiệp. Nhiều năm qua, dù Phan Sương Sương nỗ lực thay đổi hình ảnh, nhưng khán giả vẫn chỉ nhớ đến người đẹp với danh xưng tình cũ Lâm Phong và những nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ.

Nữ diễn viên Lý Thể Hoa cũng được biết đến là một trong số những mỹ nhân từng bước qua đời của Lâm Phong. Cô và nam diễn viên "Sóng gió gia đình" bén duyên trên phim trường "Đừng yêu năm 2001", nhưng không công khai. Hơn một năm sau, Lý Thể Hoa mới lên báo thừa nhận từng hẹn hò với Lâm Phong. Cô cho biết vì lịch trình quá bận rộn, không có nhiều cơ hội bên nhau nên cả hai quyết định chấm dứt quan hệ trong hòa bình.

Lý Thế Hoa. Lý Thế Hoa.

Hiện tại, Lý Thể Hoa đã lập gia đình với doanh nhân Eric hồi tháng 2. Tờ On cho biết hai người quen nhau gần 5 năm, hẹn hò khoảng nửa năm rồi tiến tới hôn nhân. Chồng của nữ diễn viên là chủ của một tập đoàn thép, sở hữu căn nhà tứ hợp viện có giá hơn 140 triệu USD ở Bắc Kinh và nhiều bất động sản khác.

Chung Gia Hân và Lâm Phong từng được xem là cặp đôi tiên đồng - ngọc nữ trên màn ảnh Hong Kong vì sự ăn ý của họ qua hai bộ phim đình đám "Sóng gió gia tộc" và "Sức mạnh tình thân". Tháng 4/2008, trong tiệc sinh nhật của nữ diễn viên, Lâm Phong cũng đã dành tặng cho cô nụ hôn ngọt ngào, khiến công chúng nghi ngờ về mối quan hệ của cặp sao.

Chung Gia Hân.

Vài nguồn tin khi đó cho biết cả hai đã lén lút hẹn hò bốn năm, nhưng không công khai. Gần 10 năm qua, mối quan hệ thật sự của Chung Gia Hân và Lâm Phong vẫn là một ẩn số chưa thể giải đáp. Tháng 2/2016, nữ diễn viên kết hôn với bác sĩ Jeremy Leung. Sau ba năm chung sống, họ có với nhau hai con, một trai, một gái.

Chung Gia Hân và gia đình hiện tại.

Ngoài những người đẹp kể trên, Lâm Phong còn vướng nghi vấn hẹn hò với mỹ nhân sinh năm 1992 Trần Gia Hoàn và nữ diễn viên Diệp Tuyền. Trong đó, Trần Gia Hoàn từng được bị xem là "tiểu tam" chen chân vào mối tình của tài tử TVB và Phan Sương Sương. Trong khi đó, Diệp Tuyền vướng nhiều thị phi về tính cách chảnh chọe, yêu sách trên phim trường. Cô cũng bị chỉ trích là người thứ ba.