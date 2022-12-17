Choáng ngợp với gia sản 'cực khủng' của 'Thiếu gia TVB điển trai' Lâm Phong

Sao quốc tế 17/12/2022 21:55

Ngoài thu nhập từ ngành giải trí, Lâm Phong còn thu lợi nhuận từ việc kinh doanh nhà hàng, quán bar cùng em trai Lâm Dật Minh.

Mới đây, trang QQ đưa tin, Lâm Phong khai trương nhà hàng mới ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Nhiều ngôi sao Hong Kong như Quách Chính Hồng, Ngô Trác Hy, Bạch Tử Hiên, Lương Liệt Duy, Lương Tranh... đến ủng hộ nam diễn viên. Theo truyền thông, Lâm Phong chi khoản tiền lớn mời đầu bếp Michelin đến quản lý nhà hàng.

Theo truyền thông xứ Trung, Lâm Phong hiện nắm giữ khối tài sản cá nhân hơn 100 triệu NDT (14,3 triệu USD). Ngoài thu nhập từ ngành giải trí, nam nghệ sĩ còn thu lợi nhuận từ việc kinh doanh nhà hàng, quán bar cùng em trai Lâm Dật Minh. Công việc làm ăn giúp anh em tài tử Sứ đồ hành giả bỏ túi hàng chục triệu NDT/năm.

Choáng ngợp với gia sản 'cực khủng' của 'Thiếu gia TVB điển trai' Lâm Phong - Ảnh 1

Bên cạnh đó, Lâm Phong và em trai Lâm Dật Minh là người thừa kế khối tài sản hơn 2 tỷ NDT (286 triệu USD) của cha Lâm Hoa Quốc. Ông "trùm địa ốc" ở Hạ Môn (Trung Quốc) từng có ý định để Lâm Phong tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình nhưng nam nghệ sĩ không có hứng thú và quyết đi theo con đường nghệ thuật. Trọng trách này hiện thuộc về Lâm Dật Minh.

Dù vậy, Lâm Phong vẫn hợp tác đầu tư cùng em trai ở nhiều lĩnh vực. Gia đình giàu có và thu nhập cao giúp Lâm Phong có cuộc sống thoải mái, chuyên tâm làm nghệ thuật. 

Choáng ngợp với gia sản 'cực khủng' của 'Thiếu gia TVB điển trai' Lâm Phong - Ảnh 2

 

Lâm Phong sinh năm 1979, nổi tiếng với các phim Cỗ máy thời gian, Song long Đại Đường, Sóng gió gia tộc, series Sứ đồ hành giả, Không thể khuất phục, Ranh giới thiện ác, Ỷ Thiên Đồ Long ký 2022 (vai Trương Vô Kỵ). Tuy nhiên, anh từng bị chê là quá già khi thể hiện vai Trương Vô Kỵ trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký bản mới. Thời điểm đó, truyền thông đánh giá sự nghiệp của Lâm Phong có thể bị ảnh hưởng lớn bởi diễn xuất của nam diễn viên nhiều năm không có tiến bộ, tuổi tác ngày một cao. Do đó, Lâm Phong đã chuyển hướng phát triển, tới Đại lục tham gia show giải trí.

Sau nhiều năm làm nghề, Lâm Phong vẫn giữ được vị thế và là nghệ sĩ Hong Kong nhận được sự yêu mến bậc nhất của khán giả. Đặc biệt, nam diễn viên còn được xếp vào nhóm Ngũ tiểu sinh TVB cùng Huỳnh Tông Trạch, Trần Kiện Phong và Mã Quốc Minh.

Về đời tư, Lâm Phong hiện đang hạnh phúc bên người mẫu Trương Hinh Nguyệt và con gái đầu lòng. Cả hai kết hôn cuối năm 2019 nhưng chưa tổ chức hôn lễ vì dịch bệnh. Gia đình anh hiện sống trong biệt thự hạng sang ở Hong Kong, có giá hơn 60 triệu HKD (7,7 triệu USD).

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