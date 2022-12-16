Khoảnh khắc hiếm hoi Trần Quán Hy tái ngộ Lương Triều Vỹ sau nhiều năm hợp tác

Sao quốc tế 16/12/2022 21:55

Mới đây, Trần Quán Hy nhận được sự chú ý khi đăng tải ảnh chụp cùng Lương Triều Vỹ trên trang cá nhân.

Vào ngày 16/12, trang Sina đưa tin, Trần Quán Hy đăng tải ảnh chụp cùng Lương Triều Vỹ trên trang cá nhân. Họ gặp nhau khi cùng tham dự sự kiện thời trang ở Nhật Bản.

Việc hai nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Hong Kong tụ họp vào đúng dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt tác phẩm Vô gian đạo gây chú ý. Trong phim, Lương Triều Vỹ đóng vai chính cảnh sát ngầm Trần Vĩnh Nhân, còn Trần Quán Hy diễn Lưu Kiến Minh thời thiếu niên - phiên bản của nhân vật do Lưu Đức Hoa hóa thân. Đây cũng là lần hiếm hoi cả hai gặp gỡ sau nhiều năm hợp tác vì Trần Quán Hy đã không còn hoạt động nghệ thuật.

Khoảnh khắc hiếm hoi Trần Quán Hy tái ngộ Lương Triều Vỹ sau nhiều năm hợp tác - Ảnh 1Khoảnh khắc hiếm hoi Trần Quán Hy tái ngộ Lương Triều Vỹ sau nhiều năm hợp tác - Ảnh 2

 

Trần Quán Hy sinh năm 1980, từng là mỹ nam được yêu thích bậc nhất tại Hong Kong nói riêng và châu Á nói chung những năm 2000. Anh thành công ở cả hai lĩnh vực ca hát, phim ảnh. Song, tính cách đào hoa và lối sống trác táng đã phá hỏng sự nghiệp của nam diễn viên. Cụ thể, vào tháng 2/2008, anh tuyên bố rút khỏi giới giải trí vì scandal lộ 1.300 tấm ảnh nóng cùng những người đẹp nổi tiếng như Chung Hân Đồng, Trương Bá Chi.

Trần Quán Hy hiện có cuộc sống giàu sang, yên bình bên siêu mẫu Tần Thư Bồi và con gái tại Los Angeles (Mỹ). Tài sản của ngôi sao Hong Kong ước tính hàng chục triệu USD. Theo Sohu, công việc kinh doanh thương hiệu thời trang của Trần Quán Hy rất thuận lợi, doanh thu hàng năm lên đến hàng chục triệu USD. Nam diễn viên có cửa hàng thời trang ở khắp châu Á. Ngoài ra, anh còn thu được lãi lớn từ việc buôn bán NFT.

Khoảnh khắc hiếm hoi Trần Quán Hy tái ngộ Lương Triều Vỹ sau nhiều năm hợp tác - Ảnh 3

Còn về Lương Triều Vỹ, nam diễn viên được xem là "viên ngọc quý luôn tỏa sáng" của bầu trời điện ảnh Hong Kong với các thành tích: Một trong 25 diễn viên châu Á vĩ đại nhất (CNN bình chọn), top 50 người đàn ông đẹp trai nhất thế giới (People bình chọn), một trong 100 nhân vật kiệt xuất của lịch sử...

Ở tuổi 60, Lương Triều Vỹ hoạt động sôi nổi ở thị trường phim ảnh Hoa ngữ và Hollywood. Ngoài ra, thuộc hàng diễn viên gạo cội hạng A, Lương Triều Vỹ tích lũy khối tài sản ròng khoảng 20 triệu USD. Nam diễn viên cũng sở hữu danh mục đầu tư bất động sản trị giá hàng triệu USD, những chiếc xe hơi sang trọng như Mercedes-Benzs và Range Rovers. Anh còn thể hiện là người chồng chiều chuộng vợ (Lưu Gia Linh) bằng những món đồ trang sức lấp lánh đến từ các thương hiệu xa xỉ như Bulgari, Tiffany & Co…

Giàu có là vậy, nhưng theo Jayne Stars, nam diễn viên nổi tiếng với lối sống đơn giản, tiết kiệm. Người hâm mộ từng bắt gặp anh đi siêu thị và sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

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