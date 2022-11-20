Lưu Gia Linh và cuộc sống êm đềm cùng Lương Triều Vỹ bên trong biệt thự trị giá hơn 600 tỷ đồng

Sao quốc tế 20/11/2022 20:28

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ ngoài có sự nghiệp lừng lẫy thì cả hai còn có gia tài kếch xù.

Trang On đưa tin, vừa qua Lưu Gia Linh đã đăng tải lên mạng xã hội loạt ảnh bên trong khuôn viên căn biệt thự trị giá 200 triệu HKD (hơn 630 tỷ đồng) ở Hong Kong. Được biết, ở thời điểm mà cô mua bất động sản này thì có chỉ có giá trị 74 triệu HKD.

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Bên trong căn biệt thự của Lưu Gia Linh - Ảnh: Internet

Theo On, Lưu Gia Linh đã đặt nhiều tâm huyết vào việc chăm sóc và trang trí căn biệt thự này để đúng theo sở thích của ông xã cô - Lương Triều Vỹ. Căn biệt thự này mang phong cách tối giản và bình dị với các gam màu trung tính như trắng, xám, đồng thời được bao phủ bởi nhiều cây xanh và còn có một hồ cá koi nhỏ.

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Ngoài căn biệt thự này, vợ chồng Lưu Gia Linh còn sở hữu nhiều bất động sản khác trị giá hơn 100 triệu USD (hơn 2480 tỷ đồng). Trước đó, cô cũng từng chia sẻ hình ảnh bên trong một căn hộ 3 tầng của mình ở Thượng Hải trị giá ước tính 180 triệu NDT (hơn 627 tỷ đồng).

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ đã bên nhau hàng chục năm và kết hôn vào năm 2008, dẫu vậy cả hai đều đồng ý không sinh con. Cũng vì không sinh con mà cuộc sống cả hai khá thoải mái, không vướng bận điều gì.

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Về phần Lương Triều Vỹ, dù là tài tử nổi tiếng bậc nhất Hong Kong nhưng anh không kiếm nhiều tiền bằng vợ, tổng tài sản của anh ước tình rơi vào khoảng 64 triệu USD (gần 1600 tỷ đồng) trong khi Lưu Gia Linh là hơn 100 triệu USD (2480 tỷ đồng).

Vì không có con thừa kế, Lưu Gia Linh được cho là sẽ để lại cho cháu trai khối tài sản kếch xù của mình. Đứa cháu trai này là Jeff (tên khác là Lưu Triệu n) - con trai của em trai cô - và được nữ diễn viên đưa dự nhiều sự kiện sang trọng.

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Lưu Gia Linh và cháu trai Jeff của mình - Ảnh: Internet

Jeff cũng là một cá nhân ưu tú khi có ngoại hình xán lạn, cao ráo và học vấn xuất sắc khi tốt nghiệp khoa kiến trúc của Đại học Nottingham (Anh) vào năm 2017. Tháng 5 vừa rồi, Lưu Gia Linh cũng đã tham dự tiệc sinh nhật của cháu trai mình.

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