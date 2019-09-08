Đẹp trai hơn cả Lê Minh và Lưu Đức Hoa, từng bỏ rơi Lưu Gia Linh và từ chối tình cảm của Lâm Thanh Hà nhưng ở tuổi xế chiều, Lâm Tuấn Hiền lại phải sống trong cảnh nợ nần, gia đình ly tán.
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Nói đến Lâm Tuấn Hiền chắc hẳn nhiều người yêu mến phim ảnh Hong Kong những thập niên cuối thế kỷ 20 đều biết đến. Độ nổi tiếng của Lâm Tuấn Hiền khi đó còn vượt xa nhiều tên tuổi đình đám khác như Châu Tinh Trì, Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa. Người Hong Kong gọi anh với cái tên “đệ nhất mỹ nam”. Nhiều người còn nhận xét vẻ đẹp của Lưu Đức Hoa hay Lê Minh không thể nào so sánh với Lâm Tuấn Hiền.
Lâm Tuấn Hiền và Lưu Gia Linh từng có thời gian bên nhau 3 năm. Khi đó cặp đôi này được giới giải trí Hong Kong gọi tên là “Kim Đồng – Ngọc Nữ”. Dù được nhiều người yêu mến nhưng cuối cùng cả hai vẫn không thể đến được với nhau. Có nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân "đường ai nấy đi" của họ là do khi đó Lâm Tuấn Hiền khá nổi tiếng, độ đẹp trai không ai sánh bằng trong khi Lưu Gia Linh vẫn chưa thực sự nổi tiếng. Cặp đôi thường xuyên phải xa nhau nên phát sinh nhiều mâu thuẫn và cuối cùng lựa chọn chia tay.
Khi sự nghiệp ở đỉnh cao, anh có cơ hội hợp tác với nhiều người đẹp đình đám làng giải trí Hoa ngữ lúc bấy giờ trong đó có “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan” Lâm Thanh Hà. Vẻ đẹp hút hồn của Lâm Tuấn Hiền đã khiến Lâm Thanh Hà rung động. Thậm chí cô còn là người chủ động tỏ tình với anh nhưng lại bị từ chối. Nhiều người cho rằng có lẽ là vì Lâm Thanh Hà không phải hình mẫu phụ nữ mà Lâm Tuấn Hiền yêu thích nên anh đã từ chối người đẹp Đài Loan này.
Sự nghiệp của diễn viên Lâm Tuấn Hiền lên nhanh mà xuống cũng rất nhanh. Khi đã nổi tiếng anh tách khỏi công ty quản lý để tự mình lập nghiệp. Lý do được anh đưa ra là vì muốn được tự do trong công việc và có thời gian chăm sóc vợ. Vậy nhưng Lâm Tuấn Hiền đã thất bại với lựa chọn của mình. Không những bị phá sản, anh còn gánh trên vai khoản nợ khổng lồ. Sự việc này khiến vợ Lâm Tuấn Hiền đem con ra đi.
Hiện nay ở tuổi 59, Lâm Tuấn Hiền không còn phong độ như xưa. Mái tóc bạc trắng, gương mặt tiều tụy khiến nhiều người phải tiếc nuối cho một ngôi sao nổi tiếng bậc nhất Hong Kong từng được nhiều người ái mộ.