Nói đến Lâm Tuấn Hiền chắc hẳn nhiều người yêu mến phim ảnh Hong Kong những thập niên cuối thế kỷ 20 đều biết đến. Độ nổi tiếng của Lâm Tuấn Hiền khi đó còn vượt xa nhiều tên tuổi đình đám khác như Châu Tinh Trì, Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa. Người Hong Kong gọi anh với cái tên “đệ nhất mỹ nam”. Nhiều người còn nhận xét vẻ đẹp của Lưu Đức Hoa hay Lê Minh không thể nào so sánh với Lâm Tuấn Hiền.

Khi Châu Tinh Trì vẫn còn đóng vai phụ thì Lâm Tuấn Hiền đã vô cùng nổi tiếng

Lâm Tuấn Hiền và Lưu Gia Linh từng có thời gian bên nhau 3 năm. Khi đó cặp đôi này được giới giải trí Hong Kong gọi tên là “Kim Đồng – Ngọc Nữ”. Dù được nhiều người yêu mến nhưng cuối cùng cả hai vẫn không thể đến được với nhau. Có nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân "đường ai nấy đi" của họ là do khi đó Lâm Tuấn Hiền khá nổi tiếng, độ đẹp trai không ai sánh bằng trong khi Lưu Gia Linh vẫn chưa thực sự nổi tiếng. Cặp đôi thường xuyên phải xa nhau nên phát sinh nhiều mâu thuẫn và cuối cùng lựa chọn chia tay.