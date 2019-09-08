Tuổi xế chiều cô đơn, tàn tạ của nam tài tử điển trai từng bỏ rơi Lưu Gia Linh, cự tuyệt Lâm Thanh Hà

Sao quốc tế 08/09/2019 06:49

Đẹp trai hơn cả Lê Minh và Lưu Đức Hoa, từng bỏ rơi Lưu Gia Linh và từ chối tình cảm của Lâm Thanh Hà nhưng ở tuổi xế chiều, Lâm Tuấn Hiền lại phải sống trong cảnh nợ nần, gia đình ly tán.

Nói đến Lâm Tuấn Hiền chắc hẳn nhiều người yêu mến phim ảnh Hong Kong những thập niên cuối thế kỷ 20 đều biết đến. Độ nổi tiếng của Lâm Tuấn Hiền khi đó còn vượt xa nhiều tên tuổi đình đám khác như Châu Tinh Trì, Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa. Người Hong Kong gọi anh với cái tên “đệ nhất mỹ nam”. Nhiều người còn nhận xét vẻ đẹp của Lưu Đức Hoa hay Lê Minh không thể nào so sánh với Lâm Tuấn Hiền.

lam tuan hien 1
Khi Châu Tinh Trì vẫn còn đóng vai phụ thì Lâm Tuấn Hiền đã vô cùng nổi tiếng

Lâm Tuấn Hiền và Lưu Gia Linh từng có thời gian bên nhau 3 năm. Khi đó cặp đôi này được giới giải trí Hong Kong gọi tên là “Kim Đồng – Ngọc Nữ”. Dù được nhiều người yêu mến nhưng cuối cùng cả hai vẫn không thể đến được với nhau. Có nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân "đường ai nấy đi" của họ là do khi đó Lâm Tuấn Hiền khá nổi tiếng, độ đẹp trai không ai sánh bằng trong khi Lưu Gia Linh vẫn chưa thực sự nổi tiếng. Cặp đôi thường xuyên phải xa nhau nên phát sinh nhiều mâu thuẫn và cuối cùng lựa chọn chia tay.

lam tuan hien 2
Lâm Tuấn Hiền và Lưu Gia Linh từng có 3 năm hẹn hò nhưng lại chia tay trong tiếc nuối

Khi sự nghiệp ở đỉnh cao, anh có cơ hội hợp tác với nhiều người đẹp đình đám làng giải trí Hoa ngữ lúc bấy giờ trong đó có “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan” Lâm Thanh Hà. Vẻ đẹp hút hồn của Lâm Tuấn Hiền đã khiến Lâm Thanh Hà rung động. Thậm chí cô còn là người chủ động tỏ tình với anh nhưng lại bị từ chối. Nhiều người cho rằng có lẽ là vì Lâm Thanh Hà không phải hình mẫu phụ nữ mà Lâm Tuấn Hiền yêu thích nên anh đã từ chối người đẹp Đài Loan này.

lam tuan hien 3
Lâm Thanh Hà cũng từng chủ động bày tỏ tình cảm của mình với Lâm Tuấn Hiền

Sự nghiệp của diễn viên Lâm Tuấn Hiền lên nhanh mà xuống cũng rất nhanh. Khi đã nổi tiếng anh tách khỏi công ty quản lý để tự mình lập nghiệp. Lý do được anh đưa ra là vì muốn được tự do trong công việc và có thời gian chăm sóc vợ. Vậy nhưng Lâm Tuấn Hiền đã thất bại với lựa chọn của mình. Không những bị phá sản, anh còn gánh trên vai khoản nợ khổng lồ. Sự việc này khiến vợ Lâm Tuấn Hiền đem con ra đi.

lam tuan hien 4

lam tuan hien 5
Kinh doanh phá sản, sự nghiệp của Lâm Tuấn Hiền lao dốc, vợ con cũng bỏ đi

Hiện nay ở tuổi 59, Lâm Tuấn Hiền không còn phong độ như xưa. Mái tóc bạc trắng, gương mặt tiều tụy khiến nhiều người phải tiếc nuối cho một ngôi sao nổi tiếng bậc nhất Hong Kong từng được nhiều người ái mộ.

Những ‘tường thành nhan sắc’ của làng giải trí Hoa ngữ quá nửa đời người vẫn không chịu sinh con

Những ‘tường thành nhan sắc’ của làng giải trí Hoa ngữ quá nửa đời người vẫn không chịu sinh con

Từng là những bóng hồng được nhiều người theo đuổi vậy nhưng Vương Tổ Hiền, Quan Chi Lâm, Lý Nhược Đồng, Tiêu Tường… vẫn mãi không chịu sinh con dù đã đi qua hơn nửa đời người.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Lâm Tuấn Hiền Lưu Gia Linh Lâm Thanh Hà

TIN LIÊN QUAN

Những ‘tường thành nhan sắc’ của làng giải trí Hoa ngữ quá nửa đời người vẫn không chịu sinh con

Những ‘tường thành nhan sắc’ của làng giải trí Hoa ngữ quá nửa đời người vẫn không chịu sinh con

5 mỹ nhân Hoa ngữ khiến đàn ông Trung Quốc khao khát nhất

5 mỹ nhân Hoa ngữ khiến đàn ông Trung Quốc khao khát nhất

Vướng tình ông cháu, Trương Bá Chi chuẩn bị lên xe hoa với đại gia 76 tuổi?

Vướng tình ông cháu, Trương Bá Chi chuẩn bị lên xe hoa với đại gia 76 tuổi?

Sau Địch Lệ Nhiệt Ba, đến lượt fan của Dương Mịch ‘trở mặt’ với Gia Hành

Sau Địch Lệ Nhiệt Ba, đến lượt fan của Dương Mịch ‘trở mặt’ với Gia Hành

Dương Mịch bị chỉ trích chỉ biết yêu đương mà không chăm lo cho con gái

Dương Mịch bị chỉ trích chỉ biết yêu đương mà không chăm lo cho con gái

Bị đại gia lừa tình lẫn tiền, hoa hậu nổi tiếng Hong Kong sống cô độc tuổi xế chiều

Bị đại gia lừa tình lẫn tiền, hoa hậu nổi tiếng Hong Kong sống cô độc tuổi xế chiều

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 16 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới