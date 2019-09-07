Những ‘tường thành nhan sắc’ của làng giải trí Hoa ngữ quá nửa đời người vẫn không chịu sinh con

Sao quốc tế 07/09/2019 06:53

Từng là những bóng hồng được nhiều người theo đuổi vậy nhưng Vương Tổ Hiền, Quan Chi Lâm, Lý Nhược Đồng, Tiêu Tường… vẫn mãi không chịu sinh con dù đã đi qua hơn nửa đời người.

Trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp và mãi về sau này, nhan sắc của các diễn viên như: Vương Tổ Hiền, Quan Chi Lâm, Lý Nhược Đồng, Tiêu Tường… vẫn luôn được ví là “tường thành nhan sắc”. Xinh đẹp là vậy nhưng những mỹ nhân này vẫn nhất quyết không chịu sinh con dù tuổi tác đã lớn.

Vương Tổ Hiền

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Vương Tổ Hiền từng là người tình trong mộng của rất nhiều chàng trai châu Á

Vương Tổ Hiền từng là nghệ sĩ nổi tiếng Hong Kong. Xinh đẹp và tài năng, nữ diễn viên họ Vương trở thành người tình trong mộng của rất nhiều người. Thế nhưng dù đã ở tuổi xế chiều, Vương Tổ Hiền vẫn không sinh con. Nhiều người cho rằng con gái của mỹ nhân Vương Tổ Hiền chắc chắn sẽ rất xinh đẹp vì kế thừa gen từ mẹ. 

Quan Chi Lâm

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Quan Chi Lâm sở hữu nhan sắc vẹn toàn và được nhiều đồng nghiệp đồng nghiệp nam theo đuổi

Cũng giống Vương Tổ Hiền, Quan Chi Lâm sở hữu vẻ đẹp hơn người. Cô từng là người tình trong mộng của rất nhiều chàng trai. Vậy nhưng hiện nay dù đã có tuổi nhưng Quan Chi Lâm vẫn không chịu sinh con.

Tiêu Tường

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Suốt một thời gian dài Tiêu Tường được ví von là 'đệ nhất mỹ nhân Đài Loan'

Từng được ví là “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan”, Tiêu Tường cũng là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều đại gia lắm tiền nhiều của. Vậy nhưng cô không bén duyên cùng ai dù đã hơn 50 tuổi. Nhiều người cho rằng nhan sắc của Tiêu Tường không được di truyền cho thế hệ sau quả là điều đáng tiếc.

Lý Nhược Đồng

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Lý Nhược Đồng mãi mãi là 'Tiểu Long Nữ' đẹp nhất màn ảnh

Là người sống hết lòng vì tình yêu, Lý Nhược Đồng từng tin tưởng và yêu thương một người đàn ông. Tuy nhiên đến cuối cùng chính người này đã chủ động chia tay khiến suốt 10 năm trời Lý Nhược Đồng không thể thoát ra nỗi ám ảnh này. Quá chân thành và si tình khiến cô không thể kết hôn với bất kỳ ai. Hiện nay dù đã gần 50 tuổi nhưng Lý Nhược Đồng vẫn một mình một bóng. Nhiều người tiếc nuối vì nàng “Tiểu Long Nữ” đẹp nhất màn ảnh không thể di truyền được vẻ đẹp có một không hai của mình cho thế hệ sau.

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Từ khóa:   Quan Chi Lâm Vương Tổ Hiền Tiêu Tường

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