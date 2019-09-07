5 mỹ nhân Hoa ngữ khiến đàn ông Trung Quốc khao khát nhất

Dương Mịch , Phạm Băng Băng, Lưu Diệc Phi , Lưu Thi Thi, Trịnh Sảng là những cô nàng nhận được sự quan tâm hàng đầu trong làng giải trí Hoa ngữ. Thành công và xinh đẹp, những mỹ nhân này còn là người tình trong mộng của rất nhiều đàn ông Trung Quốc.

Sau khi ly hôn với Lưu Khải Uy, Dương Mịch trở thành quý cô độc thân được nhiều người theo đuổi nhất Cbiz. Mặc dù đời tư của nữ diễn viên họ Dương luôn khiến antifan không mấy thiện cảm nhưng xét về tài năng và nhan sắc Dương Mịch vượt qua rất nhiều người đẹp khác. Cô là một trong những mỹ nhân được đàn ông Trung Quốc muốn lấy về làm vợ nhất.

Dù đời tư ồn ào nhưng nữ diễn viên Phạm Băng Băng luôn là niềm khao khát của đàn ông Trung Quốc

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng và đời tư ồn ào của mình luôn là tâm điểm của truyền thông. Mặc dù vậy, với nhan sắc hơn người Phạm Băng Băng luôn được cộng đồng mạng xứ Trung bình chọn là một trong những mỹ nhân hàng đầu của Trung Quốc hiện tại. Bất chấp tình sử phong phú và đời tư ồn ào, Phạm Băng Băng vẫn luôn là nữ thần trong lòng nhiều chàng trai xứ Trung.

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi là một 'tường thành nhan sắc' khó ai có thể thay thế

“Thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi luôn là “tường thành nhan sắc” của thế hệ 8X, 9X. Nhan sắc của cô khiến người đối diện phải ngắm nhìn mà không thấy chán. Từng có thông tin cho rằng vì Lưu Diệc Phi là “nữ thần trong tim của các chàng trai” nên một phân cảnh hôn của cô trong một bộ phim đã bị cắt để giữ gìn hình tượng này. Nàng “Tiểu Long Nữ” Lưu Diệc Phi chính là cô gái mà nhiều chàng trai muốn lấy làm vợ nhất.

Lưu Thi Thi

Vẻ đẹp mong manh của Lưu Thi Thi luôn nhận được sự yêu mến và muốn che chở của cánh mày râu

Dù đã kết hôn với Ngô Kỳ Long và mới sinh con nhưng nhan sắc đậm chất thần tiên và có chút mong manh của cô giúp Lưu Thi Thi lọt vào danh sách những diễn viên mà đàn ông Trung Quốc muốn lấy làm vợ nhất.

Trịnh Sảng

Ngọt ngào và hoạt bát, Trịnh Sảng là niềm khao khát của nhiều chàng trai xứ Trung

Thành công từ khi còn quá trẻ, Trịnh Sảng sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng tính cách hoạt bát khiến nhiều người yêu mến. Cô chính là biểu tượng thanh xuân suốt một thời gian dài của Trung Quốc và cũng là người tình trong mộng của rất nhiều chàng trai.