5 mỹ nhân Hoa ngữ khiến đàn ông Trung Quốc khao khát nhất

Sao quốc tế 07/09/2019 06:46

Không chỉ xinh đẹp, nữ diễn viên Phạm Băng Băng, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi… còn là những người đẹp mà đàn ông Trung Quốc muốn lấy làm vợ nhất.

Dương Mịch, Phạm Băng Băng, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Trịnh Sảng là những cô nàng nhận được sự quan tâm hàng đầu trong làng giải trí Hoa ngữ. Thành công và xinh đẹp, những mỹ nhân này còn là người tình trong mộng của rất nhiều đàn ông Trung Quốc.

Dương Mịch

dien vien pham bang bang 1
Hiện nay Dương Mịch là người phụ nữ độc thân được nhiều chàng trai săn đón nhất Cbiz

Sau khi ly hôn với Lưu Khải Uy, Dương Mịch trở thành quý cô độc thân được nhiều người theo đuổi nhất Cbiz. Mặc dù đời tư của nữ diễn viên họ Dương luôn khiến antifan không mấy thiện cảm nhưng xét về tài năng và nhan sắc Dương Mịch vượt qua rất nhiều người đẹp khác. Cô là một trong những mỹ nhân được đàn ông Trung Quốc muốn lấy về làm vợ nhất.

Phạm Băng Băng

dien vien pham bang bang 2
Dù đời tư ồn ào nhưng nữ diễn viên Phạm Băng Băng luôn là niềm khao khát của đàn ông Trung Quốc

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng và đời tư ồn ào của mình luôn là tâm điểm của truyền thông. Mặc dù vậy, với nhan sắc hơn người Phạm Băng Băng luôn được cộng đồng mạng xứ Trung bình chọn là một trong những mỹ nhân hàng đầu của Trung Quốc hiện tại. Bất chấp tình sử phong phú và đời tư ồn ào, Phạm Băng Băng vẫn luôn là nữ thần trong lòng nhiều chàng trai xứ Trung.

Lưu Diệc Phi

dien vien pham bang bang 3
Lưu Diệc Phi là một 'tường thành nhan sắc' khó ai có thể thay thế

“Thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi luôn là “tường thành nhan sắc” của thế hệ 8X, 9X. Nhan sắc của cô khiến người đối diện phải ngắm nhìn mà không thấy chán. Từng có thông tin cho rằng vì Lưu Diệc Phi là “nữ thần trong tim của các chàng trai” nên một phân cảnh hôn của cô trong một bộ phim đã bị cắt để giữ gìn hình tượng này. Nàng “Tiểu Long Nữ” Lưu Diệc Phi chính là cô gái mà nhiều chàng trai muốn lấy làm vợ nhất.

Lưu Thi Thi

dien vien pham bang bang 4
Vẻ đẹp mong manh của Lưu Thi Thi luôn nhận được sự yêu mến và muốn che chở của cánh mày râu

Dù đã kết hôn với Ngô Kỳ Long và mới sinh con nhưng nhan sắc đậm chất thần tiên và có chút mong manh của cô giúp Lưu Thi Thi lọt vào danh sách những diễn viên mà đàn ông Trung Quốc muốn lấy làm vợ nhất.

Trịnh Sảng

dien vien pham bang bang 5
Ngọt ngào và hoạt bát, Trịnh Sảng là niềm khao khát của nhiều chàng trai xứ Trung

Thành công từ khi còn quá trẻ, Trịnh Sảng sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng tính cách hoạt bát khiến nhiều người yêu mến. Cô chính là biểu tượng thanh xuân suốt một thời gian dài của Trung Quốc và cũng là người tình trong mộng của rất nhiều chàng trai.

Phạm Băng Băng được netizen bảo vệ sau khi dính tin đồn bí mật sinh con tại bệnh viện

Phạm Băng Băng được netizen bảo vệ sau khi dính tin đồn bí mật sinh con tại bệnh viện

Mới đây thông tin nữ diễn viên Phạm Băng Băng hạ sinh em bé tại một bệnh viện ở Nam Kinh đã trở thành chủ đề được netizen xứ Trung bàn tán sôi nổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Trịnh Sảng Lưu Diệc Phi

TIN LIÊN QUAN

Phạm Băng Băng được netizen bảo vệ sau khi dính tin đồn bí mật sinh con tại bệnh viện

Phạm Băng Băng được netizen bảo vệ sau khi dính tin đồn bí mật sinh con tại bệnh viện

Xinh đẹp như Phạm Băng Băng và Lưu Diệc Phi cũng phải chịu thua trước nhan sắc này

Xinh đẹp như Phạm Băng Băng và Lưu Diệc Phi cũng phải chịu thua trước nhan sắc này

Điểm danh 4 ‘kẻ thù’ không đội trời chung của Phạm Băng Băng

Điểm danh 4 ‘kẻ thù’ không đội trời chung của Phạm Băng Băng

Sau Địch Lệ Nhiệt Ba, đến lượt fan của Dương Mịch ‘trở mặt’ với Gia Hành

Sau Địch Lệ Nhiệt Ba, đến lượt fan của Dương Mịch ‘trở mặt’ với Gia Hành

Dương Mịch bị chỉ trích chỉ biết yêu đương mà không chăm lo cho con gái

Dương Mịch bị chỉ trích chỉ biết yêu đương mà không chăm lo cho con gái

Tứ Tiểu Hoa Đán 8X: Dương Mịch được xướng tên 2 lần trong khi Triệu Lệ Dĩnh lại vắng mặt

Tứ Tiểu Hoa Đán 8X: Dương Mịch được xướng tên 2 lần trong khi Triệu Lệ Dĩnh lại vắng mặt

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 45 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 45 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 6 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới