Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh 'tình bể tình' hẹn hò tại Hàn Quốc

Vợ chồng Lương Triều Vỹ đã cùng nhau dạo chơi tại Seoul, Hàn Quốc sau khi sự kiện Liên hoan phim Quốc tế Busan kết thúc.

Sina đưa tin, Vợ chồng Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh đã cùng nhau dạo chơi Seoul sau khi Liên hoan phim Quốc tế Busan kết thúc. Cặp đôi cũng đã đăng tải lên trang cá nhân những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.

Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh đã cùng nhau dạo chơi Seoul sau khi Liên hoan phim Quốc tế Busan kết thúc - Ảnh: Sina

Khi ghé thăm một khu triển lãm, Lưu Gia Linh đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của với các tác phẩm nghệ thuật đương đại tại đây. Nữ diễn viên đã cùng chồng gặp gỡ nhiều tên tuổi lớn trong giới làng phim tại Hàn Quốc trong những ngày qua.

Ở tuổi 57, Lưu Gia Linh nhận được nhiều lời khen bởi thời trang sang trọng, lịch thiệp và cá tính của mình. Trái ngược với bà xã, Lương Triều Vỹ lại chọn phong cách đơn giản và thoải mái.

Những năm gần đây, Lưu Gia Linh ít hoạt động nghệ thuật hơn nhiều mà lui về sau làm quản lý và hỗ trợ cho Lương Triều Vỹ. Tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2022 vừa qua, nữ diễn viên đã cùng chồng đến Hàn Quốc và tham dự sự kiện này.

Trước đó, truyền thông đưa tin, tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2022, Lương Triều Vỹ được trao cho danh hiệu giải Nhà làm phim châu Á của năm nhằm công nhận đóng góp của nam diễn viên cho nền điện ảnh châu Á. Nam tài tử được ban tổ chức sự kiện gọi là một trong những diễn viên điện ảnh vĩ đại nhất đương đại.

Lương Triều Vỹ được trao cho danh hiệu giải Nhà làm phim châu Á của năm tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2022 - Ảnh: Internet

Cũng tại sự kiện này, 6 bộ phim của Lương Triều Vỹ là Vô Gian Đạo, Happy Together, Tâm Trạng Khi Yêu, 2046, Anh Hùng Xạ Điêu: Đông Thành Tây Tựu và Ám Hoa được chiếu xuyên suốt để vinh danh nam tài tử.

Lương Triều Vỹ cảm thản trước sự thay đổi ngoạn mục của nền điện ảnh xứ Hàn Tài tử Lương Triều Vỹ cho biết anh cảm nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của làng giải trí xứ Hàn so với lần đầu tiên anh đến đây vào hơn 20 năm về trước.

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