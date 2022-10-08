Lương Triều Vỹ cảm thản trước sự thay đổi ngoạn mục của nền điện ảnh xứ Hàn

Cũng tại sự kiện này, 6 bộ phim của Lương Triều Vỹ là Vô Gian Đạo, Happy Together, Tâm Trạng Khi Yêu, 2046, Anh Hùng Xạ Điêu: Đông Thành Tây Tựu và Ám Hoa để tôn vinh anh. Ban tổ chức sự kiện gọi anh là một trong những diễn viên điện ảnh vĩ đại nhất đương đại.

Truyền thông đưa tin, vào tối ngày 5/10 vừa qua, Lương Triều Vỹ đã tham dự thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan 2022. Nam tài tử được trao cho danh hiệu Nhà làm phim châu Á của năm nhằm công nhận đóng góp của nam diễn viên cho nền điện ảnh châu Á.

Trong cuộc họp báo của Liên hoan phim quốc tế Busan 2022, Lương Triều Vỹ cho biết anh sẵn sàng tham gia vào các dự án phim truyền hình của Hàn Quốc. Nam diễn viên tiết lộ bản thân rất thích làm việc với hai diễn viên Hàn Quốc mà anh yêu thích - Song Kang-ho và Jeon Do-yeon.

Nói về làng giải trí Hàn Quốc, Lương Triều Vỹ nhận xét các nội dung của xứ sở Kim Chi đang ngày càng lan rộng ra thế giới. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng cảm thán về sự phát triển của Liên hoan phim Quốc tế Busan qua nhiều năm.

"Lần đầu tiên tham gia Liên hoan phim Quốc tế Busan 1997, tôi đi trên một tấm thảm đỏ hẹp và lễ khai mạc cũng được tổ chức trên một sân khấu nhỏ, nhưng hôm qua nó đã tổ chức một buổi lễ khai mạc hoành tráng." - Lương Triều Vỹ nói.

Chia sẻ về những dự định trong tương lai của mình, Lương Triều Vỹ cho biết bản thân anh hiện đã cởi mở hơn và muốn nhận về các dự án đa dạng, ví dụ như vai sát nhân hàng loạt. Nam diễn viên tiết lộ gần đây đã nói chuyện với đạo diễn Philip Yung về việc làm một bộ phim với đề tài như trên.

"20 năm đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của tôi là khoảng thời gian học hỏi, tôi nghĩ tôi có thể thể hiện những gì tôi đã học được trong suốt 20 năm tới. Bây giờ tôi có thể tận hưởng công việc mà không phải chịu áp lực và điều này có nghĩa là tôi đã sẵn sàng để thực hiện nhiều nhân vật đa dạng hơn từ bây giờ." - Lương Triều Vỹ cho hay.