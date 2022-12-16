Các 'mọt phim' khóc hết nước mắt khi phim mới của Bạch Lộc và La Vân Hi bị 'cắt sóng' không thương tiếc

Bạch Lộc hiện là một trong những gương mặt sao nữ thuộc lứa tiểu hoa 90 tiêu biểu và nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ khán giả.

Sau khi gây sốt trong Châu Sinh Như Cố, Bạch Lộc trở lại với màn ảnh Hoa ngữ với 3 dự án truyền hình lớn: Ninh An Như Mộng, Trường Nguyệt Tẫn Minh và Dĩ Ái Vinh Doanh. Tuy nhiên, cư dân mạng xôn xao trước tin phim Trường Nguyệt Tẫn Minh bị cắt xuống còn 16 tập. Đây được xem là một tin buồn đối với fan của bộ phim và cả 2 diễn viên chính - Bạch Lộc và La Vân Hi. Cách đây 2 ngày, một số khán giả phát hiện phần giới thiệu số tập của phim Trường Nguyệt Tẫn Minh (phần 2) do Bạch Lộc đóng chính được cập nhật xuống còn 16 tập. Như vậy, thay vì 24 tập như trước đây, phim đã bị cắt ngắn bớt 8 tập, số cảnh quay vì đó cũng giảm đi ít nhiều. Do đó, cộng đồng mạng bày tỏ sự hoang mang bởi nếu phim thật sự bị cắt xuống còn 16 tập, nội dung phim chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của ba diễn viên La Vân Hi, Bạch Lộc, Trần Đô Linh. Đây cũng là tác phẩm viết tiếp câu chuyện tình yêu trên màn ảnh giữa La Vân Hi và Bạch Lộc. Năm 2020, cặp sao từng nên duyên trong phim chuyển thể hiện đại Nửa là đường mật, nửa là đau thương.

Do đó, không ít người còn cảm thấy tiếc cho công sức của dàn cast và đội ngũ sản xuất khi mọi công sức đổ ra có nguy cơ “đổ sông đổ bể” vì phim bị cắt. Tuy nhiên, phía đoàn phim và các diễn viên đều chưa lên tiếng trước thông tin này khiến khán giả không khỏi hoang mang. Hiện, cư dân mạng vẫn đang bàn luận sôi nổi về thông tin phim Trường Nguyệt Tẫn Minh 2 bị cắt. Họ mong chờ một thông báo chính thức từ đoàn phim về lịch chiếu cũng như làm rõ việc phim có thực sự bị cắt hay không. Dự án phim này được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết huyền huyễn của tác giả Đằng La Chi Vi có tên Hắc Nguyệt Quang. Nội dung kể về mối tình ngang trái, ngược tâm của nữ chính Lê Tô Tô (do Bạch Lộc thủ vai) với nam chính Đạm Đài Tẫn (do La Vân Hi thủ vai). Đạm Đài Tẫn được miêu tả là tên quỷ yêu tàn nhẫn với vẻ ngoài lúc nào cũng trắng toát như kẻ mang bệnh. Lê Tô Tô đem lòng yêu Đạm Đài Tẫn tha thiết, không màng hi sinh thân mình vì y nhưng đổi lại chỉ là những đau thương tột cùng. Trải qua nhiều biến cố, họ dần nảy sinh tình cảm với nhau.

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