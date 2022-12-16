Bạch Lộc không ngần ngại khoe trọn vòng một gợi cảm 'đẫy đà' tại sự kiện tạp chí

Sao quốc tế 16/12/2022 12:30

Mới đây, thân hình gợi cảm của Bạch Lộc nhận được sự chú ý đông đảo từ mọi người trong sự kiện của tạp chí GQ.

Mới đây, Thịnh điển GQ - một trong những đêm hội được mong đợi nhất tại Trung đã chính thức diễn ra vào ngày 15/12 vừa qua với sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng Hoa ngữ như Vương Nhất Bác, Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc, Điền Hi Vi,... Góp mặt tại Đêm hội GQ, nữ diễn viên Bạch Lộc gây ấn tượng với bộ lễ phục khoe vòng một gợi cảm.

Bạch Lộc không ngần ngại khoe trọn vòng một gợi cảm 'đẫy đà' tại sự kiện tạp chí - Ảnh 1Bạch Lộc không ngần ngại khoe trọn vòng một gợi cảm 'đẫy đà' tại sự kiện tạp chí - Ảnh 2Bạch Lộc không ngần ngại khoe trọn vòng một gợi cảm 'đẫy đà' tại sự kiện tạp chí - Ảnh 3Bạch Lộc không ngần ngại khoe trọn vòng một gợi cảm 'đẫy đà' tại sự kiện tạp chí - Ảnh 4

Bạch Lộc hiện là "gà cưng" của công ty Hoan Ngu, và được biên kịch vàng Vu Chính nâng đỡ. Nữ diễn viên từng tham gia diễn xuất trong Phượng tù hoàng, Tây du ký: Nữ nhi quốc, Triều Ca, Học viện quân sự Liệt Hỏa, Chiêu Diêu.

Năm 2021, Bạch Lộc vươn lên hàng ngũ diễn viên trẻ nổi bật nhờ thành công của phim Châu sinh như cố và Một đời một kiếp. Sự nổi tiếng của Bạch Lộc được thể hiện ở việc cô nhận gần 20 hợp đồng quảng cáo, trở thành thành viên chính thức của show truyền hình Keep Running. Mới đây, cô lộ ảnh hẹn hò với bạn diễn kém tuổi Trương Lăng Hách. Cả hai hợp tác trong phim Ninh An như mộng.

Bạch Lộc không ngần ngại khoe trọn vòng một gợi cảm 'đẫy đà' tại sự kiện tạp chí - Ảnh 5Bạch Lộc không ngần ngại khoe trọn vòng một gợi cảm 'đẫy đà' tại sự kiện tạp chí - Ảnh 6Bạch Lộc không ngần ngại khoe trọn vòng một gợi cảm 'đẫy đà' tại sự kiện tạp chí - Ảnh 7

Bạch Lộc không ngần ngại khoe trọn vòng một gợi cảm 'đẫy đà' tại sự kiện tạp chí - Ảnh 8Bạch Lộc không ngần ngại khoe trọn vòng một gợi cảm 'đẫy đà' tại sự kiện tạp chí - Ảnh 9

Hiện tại, bộ phim Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính đã bước vào khâu hậu kỳ chuẩn bị kiểm duyệt. Trong khi đó Dĩ Ái Vi Doanh đóng cùng Vương Hạc Đệ vẫn đang trong quá trình quay. Có thể nói đây sẽ là hai bộ phim có tác động rất lớn đến sự nghiệp của Bạch Lộc trong tương lai.

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Mới đây, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin cho biết Bạch Lộc và Trương Lăng Hách không hẹn hò.

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