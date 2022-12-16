Bạch Lộc không ngần ngại khoe trọn vòng một gợi cảm 'đẫy đà' tại sự kiện tạp chí

Mới đây, Thịnh điển GQ - một trong những đêm hội được mong đợi nhất tại Trung đã chính thức diễn ra vào ngày 15/12 vừa qua với sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng Hoa ngữ như Vương Nhất Bác, Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc, Điền Hi Vi,... Góp mặt tại Đêm hội GQ, nữ diễn viên Bạch Lộc gây ấn tượng với bộ lễ phục khoe vòng một gợi cảm.

Bạch Lộc hiện là "gà cưng" của công ty Hoan Ngu, và được biên kịch vàng Vu Chính nâng đỡ. Nữ diễn viên từng tham gia diễn xuất trong Phượng tù hoàng, Tây du ký: Nữ nhi quốc, Triều Ca, Học viện quân sự Liệt Hỏa, Chiêu Diêu.

Năm 2021, Bạch Lộc vươn lên hàng ngũ diễn viên trẻ nổi bật nhờ thành công của phim Châu sinh như cố và Một đời một kiếp. Sự nổi tiếng của Bạch Lộc được thể hiện ở việc cô nhận gần 20 hợp đồng quảng cáo, trở thành thành viên chính thức của show truyền hình Keep Running. Mới đây, cô lộ ảnh hẹn hò với bạn diễn kém tuổi Trương Lăng Hách. Cả hai hợp tác trong phim Ninh An như mộng.