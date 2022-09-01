Lâm Phong: Mỹ nam TVB sinh ra từ vạch đích, 16 lần trượt cúp Thị Đế TVB, đời tư ồn ào

Ngay từ thuở nhỏ, Lâm Phong đã được nhận sự giáo dục tốt nhất từ gia đình để chuẩn bị kế thừa khối tài sản siêu to khổng lồ từ người cha giàu có. Thế nhưng, vì niềm đam mê với nghề diễn, anh quyết định dấn thân vào showbiz. Cũng may là cha mẹ Lâm Phong cũng rất “thoáng” với quý tử, ủng hộ anh theo đuổi ước mơ.

Lâm Phong là tài tử chẳng những điển trai cuốn hút lại còn diễn giỏi, góp mặt trong hàng loạt những bộ phim kinh điển của TVB . Ngoài ra, Lâm Phong là một “phú nhị đại” thứ thiệt của showbiz Hoa ngữ, có thể nói là sinh ra đã ngậm thìa vàng. Cứ nghe danh hiệu “Lý Gia Thành của Hạ Môn” mà giới truyền thông đặt cho cha Lâm Phong là biết gia đình anh giàu có tới mức nào.

Khi mới vào nghề được 2 năm, vận may đã đến với Lâm Phong. Nhờ vai diễn Doanh Chính trong Cỗ Máy Thời Gian, tài tử này vụt sáng chỉ sau một đêm, được khán giả chú ý, yêu thích. Tiếp đó, Lâm Phong lại gặt hái thành công với siêu phẩm Song Long Đại Đường, trở thành cái tên cực “hot hit”, nổi tiếng hơn hẳn so với các thành viên khác trong “Tân ngũ hổ tướng TVB” (gồm Lâm Phong, Ngô Trác Hy, Huỳnh Tông Trạch, Mã Quốc Minh, Trần Kiện Phong).

Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng với TVB, Lâm Phong không hề tận dụng gia thế để lấy tài nguyên mà nỗ lực tự đi lên bằng đôi chân của mình, chẳng ngại vật lộn với những vai quần chúng để trau dồi diễn xuất.

“Tân ngũ hổ tướng TVB” (gồm Lâm Phong, Ngô Trác Hy, Huỳnh Tông Trạch, Mã Quốc Minh, Trần Kiện Phong) - Ảnh: Internet

Suốt 15 năm gắn bó với mái nhà chung TVB, Lâm Phong được nhà đài coi như con cưng, có cơ hội góp mặt trong vô số bộ phim kinh điển. Thế nhưng thực tiếc nuối là tài tử này được đề cử 16 lần nhưng lại chưa từng chạm vào cúp Thị đế TVB. Như đánh giá của giới truyền thông thì: “Lâm Phong năm nào cũng được đề cử nhưng đều trắng tay”.

Lần trượt giải gây tiếc nuối nhất của Lâm Phong là năm 2012, khi anh lọt vào danh sách đề cử với bộ phim Lôi Đình Tảo Độc. Khi ấy, đài TVB lần đầu thay đổi quy tắc trao giải, tiến hành lựa chọn Thị đế, Thị hậu dựa trên phiếu bầu của khán giả.

Vốn sở hữu lượng fan đông đảo, Lâm Phong tưởng như đã nắm chắc phần thắng trong tay, giới báo chí đều khẳng định rằng: “Cậu ấy muốn thua cũng khó”. Bản thân nam diễn viên cũng vô cùng tự tin: “Tôi đã 30 tuổi, cũng đến lúc rồi!”. Thế nhưng, Lâm Phong lại thất thủ dưới tay Lê Diệu Tường, khiến người hâm mộ hụt hẫng không thôi.

Đến năm 2014, Lâm Phong rút khỏi TVB, gia nhập công ty giải trí Anh Hoàng và tập trung vào sự nghiệp âm nhạc, thỉnh thoảng mới góp mặt trong vài dự án phim nhưng không được đánh giá cao. Cách đây không lâu, Lâm Phong khiến khán giả thất vọng khi diễn chính trong bộ phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2022, bị đánh giá là quá “lệch pha” so với nguyên tác.

Ngoài sự nghiệp thì đời tư của Lâm Phong cũng được công chúng hết sức quan tâm. Trong đó, phải kể tới 3 mối tình chấn động của anh chàng, khiến giới báo chí phải tốn bao giấy mực một thời.

Đầu tiên, phải nhắc tới người mẫu Phan Sương Sương – cô gái đã tung ảnh thân mật lên mạng xã hội để “ké fame” Lâm Phong, khiến sự nghiệp của anh phải lao đao. Mặc dù Lâm Phong cho biết cặp đôi đã chia tay nhưng Phan Sương Sương vẫn quyết “cọ nhiệt” đến cùng, thậm chí còn tiết lộ một số chuyện riêng tư với giới truyền thông. Điều này khiến công chúng đều thấy thương thay cho chàng “phú nhị đại” Cbiz.

Người mẫu Phan Sương Sương – cô gái đã tung ảnh thân mật lên mạng xã hội để “ké fame” Lâm Phong, khiến sự nghiệp của anh phải lao đao - Ảnh: Internet

Mối tình đầy sóng gió với Phan Sương Sương vừa qua chưa lâu, Lâm Phong lại nên duyên với nữ diễn viên kém 14 tuổi Ngô Thiên Ngữ. Sau khi bên nhau, tài tử Cỗ Máy Thời Gian chiều chuộng bạn gái hết mực, sẵn sàng vung tay mua nhà riêng, siêu xe, hàng hiệu cho nàng. Thậm chí, anh còn nhấn mạnh tận 7 lần trên sóng truyền hình là: “Rất yêu Thiên Ngữ baby”.

Lâm Phong phải “đập” tới hàng chục triệu HKD (hàng trăm tỷ đồng) để cung phụng cho bạn gái Ngô Thiên Ngữ - Ảnh: Internet

Theo ước tính của giới truyền thông thì mỗi năm, Lâm Phong phải “đập” tới hàng chục triệu HKD (hàng trăm tỷ đồng) để cung phụng cho bạn gái. Điều này làm dấy lên nghi vấn Ngô Thiên Ngữ là “mỹ nhân làm nghề khai thác mỏ” và rõ ràng, cha mẹ Lâm Phong cũng chẳng thích điều này.

Bị cha mẹ, công chúng phản đối gay gắt, Lâm Phong – Ngô Thiên Ngữ đã đường ai nấy đi sau 5 năm gắn bó. Nam diễn viên họ Lâm dường như bị tổn thương khá nặng nề nhưng người hâm mộ của anh lại vui như mở hội.

Sau mối tình khắc cốt ghi tâm với Ngô Thiên Ngữ, Lâm Phong tiến đến với Trương Hinh Nguyệt – cô nàng người mẫu kém tên tuổi và cũng kém anh 11 tuổi. Không ít người lo lắng Lâm Phong sẽ “dẫm vào vết xe đổ” bởi trong thời gian hẹn hò, nam diễn viên lại tiếp tục vung tiền mạnh tay cho bạn gái.

Tuy nhiên vào cuối năm 2019, Lâm Phong lại tuyên bố về chung nhà với Trương Hinh Nguyệt sau 1 năm hẹn hò, chính thức trở thành chồng người ta. Không chỉ vậy, anh còn khẳng định chắc nịch: “Không công chứng tài sản trước hôn nhân”.

Mặc dù Trương Hinh Nguyệt từng chủ động yêu cầu làm thủ tục này nhưng Lâm Phong vẫn khăng khăng rằng: “Tôi yêu vợ tôi. Nếu tôi đã muốn kết hôn với cô ấy thì tất cả những gì của tôi sẽ đều là của cô ấy”.

Lâm Phong đang có cuộc sống mỹ mãn bên bà xã Trương Hinh Nguyệt và cô con gái đầu lòng, khiến dân tình ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Giờ đây, Lâm Phong đang có cuộc sống mỹ mãn bên bà xã và cô con gái đầu lòng, khiến dân tình ngưỡng mộ. Mặc dù chưa chính thức tổ chức hôn lễ rình rang để chung vui với mọi người nhưng rõ ràng điều này chẳng hề ảnh hưởng tới tình cảm của “cặp đôi vàng Cbiz”.