Diễn viên TVB Diệp Tuyền bị dao cứa mặt khi đang biểu diễn

Sao quốc tế 01/09/2022 11:41

Khi đang diễn kịch trên sân khấu, Diệp Tuyền đã không may gặp phải tai nạn nghề nghiệp.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, vào chiều ngày 31/8 vừa qua, Diệp Tuyền đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một thông báo tiết lộ cô vừa qua đã gặp phải một tai nạn nghề nghiệp. Cụ thể, khi đang diễn kịch trên sân khấu, cô đã bị một chiếc dao (đạo cụ kịch) cứa vào mặt.

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Diệp Tuyền khi đang diễn kịch trên sân khấu đã bị một chiếc dao cứa vào mặt - Ảnh: Internet

"Mặt bị cứa một vết, khi ấy đã diễn được một nửa. Trong suốt quá trình tôi không cảm thấy đau đớn mấy. Sau khi kết thúc vở kịch, tôi đã đến khoa cấp cứu của bệnh viện để xem xét vết thương.

Bác sĩ Đông cho biết vết thương sâu 2cm cần phải khâu lại. Tôi hỏi anh ấy liệu có để lại sẹo không, anh ấy nói điều đó phụ thuộc vào sự may mắn của tôi, tôi nói rằng tôi là người luôn gặp may mắn. Bác sĩ bảo tôi đừng nói chuyện nhiều, 5 ngày sau sẽ được tháo chỉ." - Diệp Tuyền viết. Cô cho biết thêm rằng hiện đang xem xét việc tham gia vào các buổi diễn trong thời gian tới và vẫn cần sự theo dõi của bác sĩ.

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Diệp Tuyền là Hoa hậu Hoa kiều Quốc tế - Ảnh: Internet

Sinh năm 1980, Diệp Tuyền từng đạt giải Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều tại New York. Tuy nhiên do Hoa hậu từ chối đại diện tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều Quốc tế, còn Á hậu 1 từ chối danh hiệu nên cô được chọn để tham gia vào cuộc thi này và giành ngôi vị cao nhất.

Sau khi chiến thắng cuộc thi sắc đẹp trên, Diệp Tuyền được chiêu mộ vào TVB và có bộ phim đầu tay là Phong Thần Bảng, hợp tác với Trần Hạo Dân. Cô nhanh chóng trở thành một trong những hoa đán thành công nhất của TVB tại thời điểm đó nhờ hàng loạt phim truyền hình ăn khách như Cuộc Đời Tươi Đẹp, Thiên Hạ Đệ Nhất,...

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Vào năm 2005, do bất đồng với TVB, Diệp Tuyền quyết dứt áo ra đi và chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc. Tị đây, cô thành lập công ty riêng và tự tay sản xuất phim truyền hình do mình đóng chính.

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