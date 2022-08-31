Dư Cảnh Thiên trúng tuyển Đại học New York hậu ồn ào gia đình buôn chất cấm được minh oan

Sao quốc tế 31/08/2022 19:02

Cư dân mạng đã gửi nhiều lời chúc mừng đến nam ca sĩ Dư Cảnh Thiên khi anh chàng đã trúng tuyển vào Đại học New York, Hoa Kỳ.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây một sinh viên của Đại học Newyork đã đăng tải lên mạng xã hội một bức ảnh chụp cùng với nam ca sĩ thần tượng Dư Cảnh Thiên kèm với chú thích: "Vậy là thật sự được trở thành bạn học cùng khóa với Dư Cảnh Thiên rồi".

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Dư Cảnh Thiên trúng tuyển Đại học New York - Ảnh: Internet

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Trước thông tin này, cư dân mạng đã vô cùng bất ngờ và dành sự ngưỡng mộ cho Dư Cảnh Thiên khi được nhận vào ngôi trường danh giá này. Công ty quản lý của nam ca sĩ cũng đã xác nhận sự việc này là hoàn toàn chính xác

Sau khi sự việc tiệm karaoke của gia đình buôn chất cấm được sáng tỏ, Cư Cảnh Thiên cũng đã thông báo rằng sẽ ra nước ngoài du học. Tuy nhiên việc anh trúng tuyển vào Đại học New York khiến ai cũng phải nể phục.

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Dư Cảnh Thiên phải rút khỏi Thanh Xuân Có Bạn 3 trước tin đồn tiệm karaoke của gia đình buôn bán chất cấm - Ảnh: Internet

Trước đó, vào giữa năm 2021, khi Dư Cảnh Thiên tham gia vào chương trình Thanh Xuân Có Bạn 3, anh đã vướng vào tin đồn tiệm karaoke của gia đình buôn bán chất cấm khiến nam ca sĩ phải rút khỏi show và nhận về hàng loạt chỉ trích.

Tuy nhiên, đến tháng 8 cùng năm, mạng xã hội xứ Trung lại lan truyền hình ảnh cảnh sát thành phố Thành Đô (Trung Quốc) trả lời về lùm xùm quán KTV của gia đình Dư Cảnh Thiên có dính đến ma tuý và mại dâm: "Sự việc này là chiêu trò sao tác của giới giải trí bắt nguồn từ một show tuyển chọn. Công an nhận được rất nhiều phản ánh, đã điều tra sâu thì không phát hiện tại KTV này có liên quan đến ma tuý và mại dâm. Đây là một địa điểm kinh doanh hợp pháp đầy đủ thủ tục kinh doanh".

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Dù được minh oan nhưng con đường nghệ sĩ của Dư Cảnh Thiên không còn rộng mở nữa - Ảnh: Internet

Sau khi Dư Cảnh Thiên được minh oan, người hâm mộ của anh đã tỏ ra vô cùng tiếc nuối vì nam ca sĩ là một thí sinh tài năng, hoàn toàn có thể giành được vị trí cao nhất của cuộc thi nếu như tin đồn trên không xuất hiện. Nhiều fan thậm chí đã yêu cầu chương trình Thanh Xuân Có Bạn 3 lên tiếng xin lỗi Dư Cảnh Thiên và trả lại cho anh chàng sự trong sạch.

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Từ khóa:   Dư Cảnh Thiên ca sĩ Dư Cảnh Thiên Thanh Xuân Có Bạn 3 sao Hoa ngữ sao châu Á

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