Mỹ nhân TVB Lương Nhân rơi nước mắt trên sóng truyền hình vì hết sạch tiền, phải lao động tay chân để kiếm sống

Sao quốc tế 13/08/2022 19:06

Nữ diễn viên Lương Nhân tiết lộ, để mưu sinh cô đã phải lao động tay chân và hiện tại số tiền tiết kiệm trong ngân hàng của cô đã chạm đáy.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, nữ diễn viên Lương Nhân sẽ tái xuất thông qua vai trò MC cho một chương trình trực tuyến. Đây đồng thời cũng là lần đầu tiên cô trở thành một người dẫn chương trình sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí.

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Lương Nhân sắp tới sẽ tái xuất thông qua vai trò MC cho một chương trình trực tuyến

Cách đây không lâu, trong một cuộc phỏng vấn, Lương Nhân từng khóc rất nhiều khi tiết lộ bản thân hiện đang gặp tình trạng tài chính khó khăn. Nữ diễn viên tiết lộ, cô vô cùng xấu hổ và không thể tìm được việc dù đã xin ở nhiều nơi. "Số tiền tiết kiệm trong ngân hàng của tôi đã chạm đáy." - Lương Nhân nói.

May mắn thay, nhờ vào sự giúp đỡ của bạn bè mà Lương Nhân đã được nhận vào mộ nhà hàng Nhật Bản để làm bồi bàn. Dù từng là một người nổi tiếng nhưng để kiếm sống, nữ diễn viên vẫn sống rất khiêm tốn và nghiêm túc với công việc của mình.

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Sinh năm 1993, Lương Nhân gia nhập làng giải trí sau khi ký kết hợp đồng với đài TVB vào năm 2012. Dưới trướng nhà đài này, Lương Nhân đã tham gia vào khoảng 50 phim như Danh Viện Vọng Tộc, Sứ Đồ Hành Giả, Thiên Nhãn, Đường Tâm Phong Bạo 3...

Vào năm 2021, Lương Nhân bất ngờ tuyên bố rời khỏi TVB dù sự nghiệp đang trên đà thăng tiến với lý ho nhà đài này yêu cầu cắt giảm lương. Sau đó, nữ diễn viên đầu quân cho một nhà đài khác ở Hong Kong và tham gia vào một số chương trình tạp kỹ và phim điện ảnh dưới vai trò diễn viên khách mời. Tuy nhiên, vì dịch bệnh bùng phát mà cô đã nhanh chóng rơi vào cảnh thất nghiệp và không có thu nhập.

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Từ khóa:   Lương Nhân TVB Sao Hong Kong sao Hoa ngữ sao châu Á

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