Huỳnh Hiểu Minh lập tức lên tiếng khi vướng tin đồn 'có con ngoài giá thú'

Mới đây, Huỳnh Hiểu Minh và văn phòng làm việc đã có phát ngôn chính thức liên quan đến tin đồn có con ngoài giá thú.

Mới đây, Huỳnh Hiểu Minh bị tung tin có con ngoài giá thú, thậm chí nhắn tin riêng để quấy rối và đe dọa anh. Do đó, chia sẻ về vấn đề này, vào ngày 13/8, nam diễn viên và văn phòng làm việc của mình đã đưa ra tuyên bố chính thức.

Cụ thể, đại diện phòng làm việc của Huỳnh Hiểu Minh khẳng định: "Tin đồn trên mạng rằng Huỳnh Hiểu Minh có con ngoài giá thú là tin đồn thất thiệt".

Thông cáo cho biết, tin đồn ác ý rộ lên từ tháng 5, với mục đích vu khống Huỳnh Hiểu Minh. Chúng không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng, mà còn ảnh hưởng công việc và cuộc sống cá nhân của nam diễn viên.

Bên cạnh đó, văn phòng kịch liệt lên án hành vi lan truyền tin giả và kêu gọi những người dùng mạng có liên quan xóa các nội dung sai sự thật ngay lập tức. Ngoài ra, studio cũng ủy thác cho luật sư nộp đơn kiện những cá nhân/tổ chức có hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến danh tiếng của Huỳnh Hiểu Minh. Ngoài ra, vốn dĩ không muốn làm phiền đến công chúng, nhưng kết quả của việc nhẫn nhịn là tin đồn ngày càng dồn dập và quá đáng hơn. Do đó, Huỳnh Hiểu Minh quyết định không dung thứ cho những kẻ phá hoại sự trong sạch của môi trường mạng.

Huỳnh Hiểu Minh sau đó chia sẻ thông cáo trên, kèm theo tuyên bố đanh thép: "Bất cứ ai muốn gọi tôi là bố, hoan nghênh đưa ra bằng chứng".

Huỳnh Hiểu Minh chỉ có một người con duy nhất là bé Tiểu Hải Miên - Ảnh: Weibo

Huỳnh Hiểu Minh kết hôn với AngelaBaby (Dương Dĩnh) vào năm 2015. Hai năm sau, cặp đôi đón chào con trai đầu lòng, bé Tiểu Hải Miên (Bọt Biển Nhỏ). Đến giữa tháng 1/2022, cặp đôi đình đám C-biz thông báo ly hôn sau 7 năm chung sống. Hai diễn viên thống nhất thay phiên chăm sóc con trai khi có thời gian rảnh. Gần đây, Huỳnh Hiểu Minh bị bắt gặp đưa con trai và mẹ ruột đi chơi.

Huỳnh Hiểu Minh đưa quý tử đi chơi nhưng lại bị mắng vì mải mê nhắn tin với tình mới mà bỏ bê con trai Kể từ sau khi ly hôn với Angelababy, những tin tức xoay quanh Huỳnh Hiểu Minh đa phần đều là sự nghiệp và người tình mới của nam tài tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/huynh-hieu-minh-lap-tuc-len-tieng-khi-vuong-tin-don-co-con-ngoai-gia-thu-491406.html