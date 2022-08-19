Lâm Phong và Ngô Trác Hy khiến khán giả bồi hồi khi tái hiện 'siêu phẩm' Song Long Đại Đường

Sao quốc tế 19/08/2022 16:12

Hai nam thần TVB Lâm Phong và Ngô Trác Hy vừa qua đã tái hiện lại những cảnh phim trong Song Long Đại Đường nhân dịp tham gia chương trình Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai.

Trang Sina đưa tin, mới đây khi tham dự show Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai, Lâm PhongNgô Trác Hy đã cùng nhau chụp bộ ảnh tái hiện những cảnh phim kinh điển của hai người trong bộ phim truyền hình Song Long Đại Đường (2004). Đây đồng thời cũng là một trong những tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp của hai nam diễn viên.

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Lâm Phong và Ngô Trác Hy cùng nhau tái hiện những cảnh phim kinh điển trong bộ phim truyền hình Song Long Đại Đường - Ảnh: Internet
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Song Long Đại Đườngđồng thời cũng là một trong những tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp của hai nam diễn viên - Ảnh: Internet

Nhờ thành công của Song Long Đại Đường, Lâm Phong và Ngô Trác Hy đã được xếp vàng nhóm "Ngũ đại tiểu sinh TVB" bên cạnh Huỳnh Tông Trạch, Mã Quốc Minh và Trần Kiện Quân. "Ngũ đại tiểu sinh TVB" là nhóm các diễn viên được ra mắt vào năm 2000 với hy vọng sẽ là trụ cột cho điện ảnh Hong Kong trong tương lai.

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'Ngũ đại tiểu sinh TVB' bao gồm Lâm Phong, Ngô Trác Hy, Huỳnh Tông Trạch, Mã Quốc Minh và Trần Kiện Quân - Ảnh: Internet

Sau 18 năm kể từ khi Song Long Đại Đường phát sóng, sự nghiệp của Lâm Phong và Ngô Trác Hy có những bước ngoặt khác nhau. Ngô Trác Hy được góp mặt trong nhiều dự án như Bao La Vùng Trời, Phi Hổ, Học Cảnh Hùng Tâm, Đại A Hoàn, Vòng Xoáy Tình Yêu, Sinh Tử Điệp Luyến, Loạn Thế Giai Nhân, Bản Sao... Tuy nhiên, sau ồn ào quỵt tiền của tài tử Cổ Thiên Lạc, sự nghiệp của anh đã bị ảnh hưởng lớn.

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Sau 18 năm kể từ khi Song Long Đại Đường phát sóng, sự nghiệp của Lâm Phong và Ngô Trác Hy có những bước ngoặt khác nhau - Ảnh: Internet

Về phần Lâm Phong, nam diễn viên vốn chỉ đi đóng phim "vì đam mê", anh là con trai của đại gia bất động sản Lâm Hoa Quốc. Nam tài tử được ưu ái giao cho vai diễn trong các dự án kinh điển như Cỗ Máy Thời Gian, Mạnh Lệ Quân, Không Thể Khuất Phục, Ranh Giới Thiện Ác, Sứ Đồ Hành Giả...

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Từ khóa:   Lâm Phong Ngô Trác Hy sao Hong Kong sao Hoa ngữ sao châu Á

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