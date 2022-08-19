Lâm Phong và Ngô Trác Hy khiến khán giả bồi hồi khi tái hiện 'siêu phẩm' Song Long Đại Đường

Trang Sina đưa tin, mới đây khi tham dự show Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai, Lâm Phong và Ngô Trác Hy đã cùng nhau chụp bộ ảnh tái hiện những cảnh phim kinh điển của hai người trong bộ phim truyền hình Song Long Đại Đường (2004). Đây đồng thời cũng là một trong những tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp của hai nam diễn viên.

Lâm Phong và Ngô Trác Hy cùng nhau tái hiện những cảnh phim kinh điển trong bộ phim truyền hình Song Long Đại Đường - Ảnh: Internet

Song Long Đại Đườngđồng thời cũng là một trong những tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp của hai nam diễn viên - Ảnh: Internet

Nhờ thành công của Song Long Đại Đường, Lâm Phong và Ngô Trác Hy đã được xếp vàng nhóm "Ngũ đại tiểu sinh TVB" bên cạnh Huỳnh Tông Trạch, Mã Quốc Minh và Trần Kiện Quân. "Ngũ đại tiểu sinh TVB" là nhóm các diễn viên được ra mắt vào năm 2000 với hy vọng sẽ là trụ cột cho điện ảnh Hong Kong trong tương lai.