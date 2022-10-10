Lâm Phong lấy lại hào quang sau Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai 2

Sao quốc tế 10/10/2022 16:51

Sau khi xuất hiện trong chương trình Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai 2, danh tiếng của Lâm Phong đã gia tăng đáng kể.

Trang HK01 đưa tin, mới đây Lâm Phong, Phan Vỹ Bá và một số tài tử khác đã tham gia ghi hình cho chương trình Cuộc Sống Nhiệt Huyết 2 tại Quảng Tây. Nghe tin có sự xuất hiện của Lâm Phong, hàng trăm khán giả đã đến để gặp mặt nam diễn viên.

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Lâm Phong tham gia ghi hình cho chương trình Cuộc Sống Nhiệt Huyết 2 tại Quảng Tây - Ảnh: Internet

Độ nổi tiếng của Lâm Phong đã thăng tiến vượt bậc kể từ sau khi anh tham gia và show thực tế Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai 2. Thừa thắng xông lên, nam tài tử tiếp tục xuất hiện trong chương trình Xin Chào Thứ Bảy và sắp tới là Đêm Gala của Đài truyền hình Hồ Nam.

Theo HK01, xuất hiện trong các chương trình thực tế ở Đại lục hiện đang là một giải pháp được nhiều nghệ sĩ trung niên Hong Kong chọn lựa. Họ nhận được mức thù lao cao gấp hàng chục lần sao với việc đóng phim tại xứ Cảng Thơm, đồng thời tên tuổi cũng được hâm nóng lại, địa vị trong giới cũng tăng lên.

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Lâm Phong từng được xếp vào nhóm "Ngũ đại tiểu sinh TVB" bên cạnh Ngô Trác Hy, Huỳnh Tông Trạch, Mã Quốc Minh và Trần Kiện Quân. "Ngũ đại tiểu sinh TVB" là nhóm các diễn viên được ra mắt vào năm 2000 với hy vọng sẽ là trụ cột cho điện ảnh Hong Kong trong tương lai.

Khác với nhiều đồng nghiệp, Lâm Phong chỉ đi đóng phim "vì đam mê", anh là con trai của đại gia bất động sản Lâm Hoa Quốc. Nam tài tử được ưu ái giao cho vai diễn trong các dự án kinh điển như Cỗ Máy Thời Gian, Mạnh Lệ Quân, Không Thể Khuất Phục, Ranh Giới Thiện Ác, Sứ Đồ Hành Giả...

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Vào năm 2019, Lâm phong kết hôn với bà xã Trương Hinh Nguyệt và đón con đầu lòng tháng 9/2020. Cuối tháng 9 vừa qua, Trương Hinh Nguyệt vướng nghi vấn mang bầu lần hai, tuy nhiên người đẹp đã nhanh chóng phản bác thông tin này.

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