Dàn sao Thiên Long Bát Bộ phiên bản TVB tái ngộ sau gần 30 năm, nhan sắc Trần Hạo Vân gây chú ý

Thiên Long Bát Bộ phiên bản TVB dù không được đầu tư hoành tráng như bản ở đại lục nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Đã gần 30 năm trôi qua, bộ phim đã trở thành kinh điển của màn ảnh Hoa Ngữ, đặc biệt, dàn diễn viên trong phim vẫn nhận được sự quan tâm lớn của công chúng.

Mới đây, mạng xã hội Hồng Kông đưa tin dàn sao Thiên Long Bát Bộ bản TVB năm nào có dịp tái ngộ trong một dự án quảng cáo. Có thể thấy, bộ 3 Huỳnh Nhật Hoa , Phàn Thiếu Hoàng và Trần Hạo Dân tái hiện màn kết nghĩa trong tác phẩm năm xưa.

Trần Hạo Dân ít tuổi nhất nhưng không giữ được phong độ. Nam diễn viên sinh năm 1969 từng phẫu thuật thẩm mỹ để níu kéo tuổi xuân nhưng giờ anh còn già hơn trước. Sau Thiên Long Bát Bộ, Trần Hạo Dân trở thành diễn viên trụ cột của TVB một thời gian dài, với nhiều phim nổi bật sau đó như Tây Du Ký phần 2, Đắc Kỷ - Trụ Vương…

Năm 2008, anh rời nhà đài và qua Đại Lục phát triển sự nghiệp. Năm 2011, anh vướng vào scandal lớn nhất sự nghiệp khi say xỉn sàm sỡ diễn viên nữ Trần Gia Hằng, phải làm họp báo xin lỗi. Hiện tại, Trần Hạo Dân sống tại Trung Quốc Đại lục cùng vợ và 4 con. Danh tiếng của anh hiện không còn như xưa, song vẫn là diễn viên TVB có thu nhập cao ở Đại Lục.

Sau dự án Thiên Long Bát Bộ, Phàn Thiếu Hoàng từng có thời gian danh tiếng xuống dốc vì vỡ nợ. Tại Hong Kong, anh không nhận được nhiều vai diễn, vì vậy, nam diễn viên chuyển tới đại lục để phát triển sự nghiệp và chỉ được giao những vai phụ mờ nhạt.

Ở tuổi 50, anh vẫn giữ được thân hình săn chắc, gương mặt trẻ trung hơn tuổi nhờ chăm chỉ luyện tập gym, võ thuật. Mới đây, Phàn Thiếu Hoàng đóng chính trong phim điện ảnh chiếu mạng Sự Trở lại Của Ngưu Ma Vương.

Đường tình duyên của Phàn Thiếu Hoàng cũng không suôn sẻ, khi anh đã trải qua 1 lần đổ vỡ hôn nhân. Hiện tại, Phàn Thiếu Hoàng có cuộc sống sung túc bên vợ trẻ và hai con.

Huỳnh Nhật Hoa sinh năm 1961, từng là tên tuổi đình đám trên màn ảnh TVB thập niên 80. Anh cùng Miêu Kiều Vỹ, Lưu Đức Hoa, Thang Trấn Nghiệp và Lương Triều Vỹ là một trong “Ngũ Hổ Tướng” nổi danh của nhà đài. Sau “Thiên Long Bát Bộ 1997”, anh dần giảm việc đóng phim và chuyển qua kinh doanh. Năm 2010, anh về lại nhà đài TVB đóng “Hình cảnh” và bị TVB cho vào danh sách đen sau đó vì dám chỉ trích nhà đài.

Nam diễn viên từng có thời gian rơi vào trầm cảm khi vợ anh, nữ diễn viên Lương Khiết Hoa, qua đời vào năm 2020 vì bạo bệnh. Hiện tại, Huỳnh Nhật Hoa tuyên bố ngừng đóng phim.