Chồng cũ Từ Hy Viên hẹn hò người đẹp TVB Trang Tư Mẫn

Uông Tiểu Phi vừa qua đã bị bắt gặp có buổi hẹn hò lãng mạn với nữ diễn viên Hong Kong Trang Tư Mẫn.

Trang HK01 đưa tin, mới đây, Uông Tiểu Phi đã rời Đài Loan và bay đến Hong Kong. Nam doanh nhân bị bắt gặp đi ăn tối cùng với nữ diễn viên Trang Tư Mẫn và một số người bạn.

HK01 cho biết, Uông Tiểu Phi và Trang Tư Mẫn tỏ ra khá thân thiết. Hai người ngồi cạnh nhau trong suốt bữa ăn, nói cười không ngớt và còn cùng nhau đi dạo sau khi ăn tối. Hành động này làm dấy lên nghi vấn thiếu gia Bắc Kinh đang theo đuổi người đẹp TVB.

Sau khi được liên hệ, Trang Tư Mẫn cho biết cô không hề hẹn trước với Uông Tiểu Phi mà chỉ đến bữa hẹn theo lời mời của một người bạn. Tuy nhiên, cô có ấn tượng tốt về doanh nhân họ Uông.

Đối diện với câu hỏi có dự định tiến tới với Uông Tiểu Phi hay không, Trang Tư Mẫn đã không phủ nhận ý kiến này. Cô cho hay, hiện cả hai đều độc thân và đã trao đổi số điện thoại cho nhau.

"Chúng tôi mới quen nhau. Tôi chưa nghĩ nhiều về việc tiến xa hơn. Đời tư của anh ấy tôi cũng không hỏi đến. Cứ làm bạn tốt trước." - Trang Tư Mẫn chia sẻ.

Được biết, cả Uông Tiểu Phi và Trang Tư Mẫn đều đã từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Trong khi Uông Tiểu Phi đã ly hôn với Từ Hy Viên hồi cuối năm 2021, thì Trương Tư Mẫn cũng đã kết thúc cuộc hôn nhân với doanh nhân người Đài Loan Dương Bỉnh Dật vào tháng 11/2022.

Trang Tư Mẫn đã ly hôn với doanh nhân Dương Bỉnh Dật vào tháng 11/2022 - Ảnh minh họa: Internet

Trang Tư Mẫn hiện là một nghệ sĩ dưới trướng của đài TVB. Người việc làm người mẫu, MC, cô còn xuất hiện trong nhiều bộ phim như Hảo tâm tác quái, Đường tâm phong bạo, Trùm Hương Cảng 2, Thần bài Macau 3...

Uông Tiểu Phi đổi tên khách sạn từng gắn liền với hình ảnh của Từ Hy Viên Khách sạn S thuộc sở hữu của Uông Tiểu Phi đã chính thức được đổi tên, đây được cho là động thái của nam doanh nhân để chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với vợ cũ Từ Hy Viên.

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