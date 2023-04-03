Sang Đài Loan thăm con sau 3 năm không gặp mặt, Uông Tiểu Phi bị Từ Hy Viên cấm cửa, không đón tiếp

Sao quốc tế 03/04/2023 10:51

Dù đích thân Uông Tiểu Phi đã sang tận Đài Loan để thăm con, nhưng Từ Hy Viên không có nhã ý muốn tiếp đãi chồng cũ của mình.

Trang Sina đưa tin, mới đây Uông Tiểu Phi đã bay đến Đài Bắc, Đài Loan để thăm các con sau gần 3 năm không gặp mặt trực tiếp. Tuy nhiên, vì những mâu thuẫn vừa qua, Từ Hy Viên không cho chồng cũ vào biệt thự của cô. Thay vào đó thì bà Hoàng Xuân Mai - mẹ của Đại S - đã đưa hai cháu đến khách sạn mà Uông Tiểu Phi sở hữu để gặp bố.

Sang Đài Loan thăm con sau 3 năm không gặp mặt, Uông Tiểu Phi bị Từ Hy Viên cấm cửa, không đón tiếp - Ảnh 1

Theo ETtoday, Uông Tiểu Phi đã vô cùng vui vẻ và thoải mái khi được ở bên các con. Trong thời gian gặp mặt này, bà Hoàng Xuân Mai đã khuyên con rể cũ hãy dừng việc kiện tụng với Từ Hy Viên. Tuy vậy, Uông Tiểu Phi đã từ chối lời đề nghị này.

Bà Hoàng Xuân Mai trả lời trang Sent rằng, trước lời từ chối của Uông Tiểu Phi, bà không hề giận. Không những vậy, bà còn đánh giá Uông Tiểu Phi đã chín chắn hơn xưa nhiều. Dù cuộc hôn nhân của con gái đã kết thúc, bà vẫn xem Uông Tiểu Phi là thành viên trong gia đình mình.

Sang Đài Loan thăm con sau 3 năm không gặp mặt, Uông Tiểu Phi bị Từ Hy Viên cấm cửa, không đón tiếp - Ảnh 2

Trước đó, vào ngày 27/3, theo thông tin từ ETtoday, Tòa án Đài Bắc bác đơn kiện của Uông Tiểu Phi và xử thua đối với doanh nhân gốc Bắc Kinh. Uông Tiểu Phi bị yêu cầu trả cấp dưỡng cho vợ cũ.

Theo tòa án Đài Bắc, lý do Từ Hy Viên được xử thắng kiện là do cô và chồng cũ đều không làm rõ giữa "số tiền chu cấp định kỳ" và "các khoản thanh toán theo chi phí thực" có thể bù trừ cho nhau hay không. Bên cạnh đó, bản thân Uông Tiểu Phi chưa chu cấp theo đúng thỏa thuận ly hôn từ tháng 12/2021 đến tháng 11/2022 nên anh bị xử thua kiện.

Sang Đài Loan thăm con sau 3 năm không gặp mặt, Uông Tiểu Phi bị Từ Hy Viên cấm cửa, không đón tiếp - Ảnh 3

Uông Tiểu Phi sau đó cũng thông báo trên trang cá nhân mình rằng anh sẽ kháng cáo sau khi bị xử thua vợ cũ trong vụ kiện tiền cấp dưỡng. Đồng thời, nam doanh nhân cũng đã đăng tải bản chi phí sinh hoạt chi tiết mà anh chu cấp cho các con khi các bé được Từ Hy Viên nuôi dưỡng.

Theo bản chi tiêu mà Uông Tiểu Phi đăng tải, trong thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 3/2023 thì anh đã chuyển cho vợ cũ đến 30 triệu TWD (khoảng 988.539 USD). Sau động thái trên của Uông Tiểu Phi, luật sư của Từ Hy Viên đã đưa ra phát ngôn: "Bản án là câu trả lời cho anh ta".

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Doanh nhân Uông Tiểu Phi cho biết anh không hề hài lòng với phán quyết từ tòa án khi bị xử thua kiện trước Từ Hy Viên.

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