Mẹ chồng rất hài lòng về Từ Hy Viên, xem cô như con gái ruột

Sao quốc tế 23/03/2023 11:54

Sau khi gặp mặt Từ Hy Viên, mẹ của DJ Koo cảm thấy rất hài lòng về cô con dâu này.

Trang ETtoday đưa tin, mới đây DJ Koo đã tham dự một sự kiện thương mại tại Đài Bắc, Đài Loan. Tại đây, nam nghệ sĩ người Hàn chia sẻ về mối quan hệ của mẹ ruột anh và cô con dâu Từ Hy Viên.

Mẹ chồng rất hài lòng về Từ Hy Viên, xem cô như con gái ruột - Ảnh 1

DJ Koo cho biết, vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, mẹ và chị gái của anh đã bay từ Hàn đến Đài Loan, sẵn dịp này gặp mặt gia đình Từ Hy Viên. Anh cho biết cuộc gặp gỡ diễn ra rất nhẹ nhàng và thoải mái: "Mẹ tôi xem Hy Viên như con gái mình, còn mẹ Hy Viên cũng xem tôi như con trai bà. Hai bà mẹ rất hài lòng về bạn đời của con".

Vào ngày 8/3 vừa qua đồng thời là kỷ niệm một năm ngày cưới của DJ Koo và Từ Hy Viên, nhưng cặp đôi không tổ chức quá rình rang. Thay vào đó, nam nghệ sĩ tặng cho bà xã một chiếc váy và Đại S tặng lại cho chồng một chiếc khăn lụa.

Mẹ chồng rất hài lòng về Từ Hy Viên, xem cô như con gái ruột - Ảnh 2

Trải qua một năm bên nhau, DJ Koo tâm sự đối với anh thì Từ Hy Viên quá hoàn hảo, không có gì đáng chê và anh đặc biệt yêu nụ cười của cô. Nam nghệ sĩ người Hàn cũng tiết lộ cặp đôi chưa từng cãi nhau, những khi bất đồng quan điểm thì anh luôn chiều theo ý vợ mình.

Cũng tại sự kiện này, DJ Koo đã lên án những cá nhân tung tin đồn thất thiệt về cuộc hôn nhân của mình trong suốt thời gian qua. Anh cũng tuyên bố sẽ bảo vệ mối quan hệ với vợ và ủng hộ cô trong mọi hoàn cảnh.

Mẹ chồng rất hài lòng về Từ Hy Viên, xem cô như con gái ruột - Ảnh 3

Kể từ khi tuyên bố kết hôn, Từ Hy Viên và DJ Koo liên tiếp vướng vào loạt tin đồn sai sự thật, làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của cả hai. Bên cạnh những chỉ trích từ cộng đồng mạng, vợ chồng Đại S cũng phải đối diện với sự làm phiền liên tục từ phía gia đình chồng cũ của Từ Hy Viên.

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