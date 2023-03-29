Chồng cũ Từ Hy Viên phản đối kết quả thua kiện, tuyên bố sẽ kháng cáo đến cùng

Trang Sina đưa tin, Uông Tiểu Phi vừa qua đã thông báo trên trang cá nhân mình rằng anh sẽ kháng cáo sau khi bị xử thua vợ cũ trong vụ kiện tiền cấp dưỡng. Đồng thời, nam doanh nhân cũng đã đăng tải bản chi phí sinh hoạt chi tiết mà anh chu cấp cho các con khi các bé được Từ Hy Viên nuôi dưỡng.

Theo bản chi tiêu mà Uông Tiểu Phi đăng tải, trong thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 3/2023 thì anh đã chuyển cho vợ cũ đến 30 triệu TWD (khoảng 988.539 USD).

"Những khoản sinh hoạt phí cho các con từ tiền mua dâu tây, bánh mì, văn phòng phẩm, cắt tóc, người cha là tôi đây cũng chia ra không thiếu một thứ gì. Số tiền tôi chi trả rất lớn, đây chỉ là một góc của tảng băng chìm." - Uông Tiểu Phi cho hay.

Sau động thái trên của Uông Tiểu Phi, luật sư của Từ Hy Viên đã đưa ra phát ngôn: "Bản án là câu trả lời cho anh ta".

Trước đó, vào ngày 27/3, theo thông tin từ ETtoday, Tòa án Đài Bắc bác đơn kiện của Uông Tiểu Phi và xử thua đối với doanh nhân gốc Bắc Kinh. Uông Tiểu Phi bị yêu cầu trả cấp dưỡng cho vợ cũ. Trong trường hợp không đồng thuận, Uông Tiểu Phi có quyền kháng cáo.

Theo tòa án Đài Bắc, lý do Từ Hy Viên được xử thắng kiện là do cô và chồng cũ đều không làm rõ giữa "số tiền chu cấp định kỳ" và "các khoản thanh toán theo chi phí thực" có thể bù trừ cho nhau hay không. Bên cạnh đó, bản thân Uông Tiểu Phi chưa chu cấp theo đúng thỏa thuận ly hôn từ tháng 12/2021 đến tháng 11/2022 nên anh bị xử thua kiện.

Giữa tháng 1, người đẹp xứ Đài nộp đơn kiện lên Tòa án Đài Bắc, tố cáo chồng cũ - doanh nhân Uông Tiểu Phi - vi phạm thỏa thuận ly hôn. Cô yêu cầu cơ quan chức năng cưỡng chế tài sản hơn 1 triệu USD của chồng cũ tại Đài Loan (Trung Quốc).

Nữ diễn viên Vườn sao băng cho biết Uông Tiểu Phi ngừng thanh toán chi phí sinh hoạt cho các con từ tháng 3/2022. Hiện tại, số tiền nợ lên tới 5 triệu TWD (160.000 USD). Theo thỏa thuận ly hôn vào cuối năm 2021, hai người đồng ý mỗi tháng Uông Tiểu Phi gửi Từ Hy Viên khoảng 3.000 USD phí trợ cấp.

Cả hai sau đó xảy ra đấu tố, nói xấu nhau trên truyền thông gây náo loạn showbiz Trung Quốc. Uông Tiểu Phi tố cáo vợ cũ ngoại tình, lợi dụng thỏa thuận ly hôn để bòn rút tiền bạc. Trong khi đó, Từ Hy Viên khẳng định bản thân không sai nhưng luôn bị gia đình chồng cũ bôi nhọ danh dự.