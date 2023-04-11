Uông Tiểu Phi đổi tên khách sạn từng gắn liền với hình ảnh của Từ Hy Viên

Khách sạn S thuộc sở hữu của Uông Tiểu Phi đã chính thức được đổi tên, đây được cho là động thái của nam doanh nhân để chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với vợ cũ Từ Hy Viên.

Sinchew đưa tin, mới đây khách sạn S của Uông Tiểu Phi tại Đài Bắc, Đài Loan đã được đổi tên thành Philippine Business Hotel. Đồng thời, những thứ liên quan đến Từ Hy Viên trong khách sạn này từ hình ảnh, thông tin,... đều bị xóa bỏ sạch sẽ.

Được biết, khách sạn S được xây khi cuộc hôn nhân của Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên vẫn còn êm ấm. Bên ngoài, khách sạn này được trang trí bằng một chữ "S" cùng với chuỗi ngọc trai khổng lồ như bày tỏ sự trân trọng của thiếu gia Bắc Kinh đối với vợ mình. Hiện tại, chuỗi ngọc trai này cũng đã bị tháo xuống.

Gần đây, Uông Tiểu Phi đã sang Đài Loan thăm các con sau 3 năm không gặp mặt vì Covid-19. Tuy nhiên, vì những mâu thuẫn vừa qua, Từ Hy Viên không cho chồng cũ vào biệt thự của cô. Thay vào đó thì bà Hoàng Xuân Mai - mẹ của Đại S - đã đưa hai cháu đến khách sạn mà Uông Tiểu Phi sở hữu để gặp bố.

Trước đó, vào ngày 27/3, theo thông tin từ ETtoday, Tòa án Đài Bắc bác đơn kiện của Uông Tiểu Phi và xử thua đối với doanh nhân gốc Bắc Kinh. Uông Tiểu Phi bị yêu cầu trả cấp dưỡng cho vợ cũ. Trong trường hợp không đồng thuận, Uông Tiểu Phi có quyền kháng cáo.

Theo tòa án Đài Bắc, lý do Từ Hy Viên được xử thắng kiện là do cô và chồng cũ đều không làm rõ giữa "số tiền chu cấp định kỳ" và "các khoản thanh toán theo chi phí thực" có thể bù trừ cho nhau hay không. Bên cạnh đó, bản thân Uông Tiểu Phi chưa chu cấp theo đúng thỏa thuận ly hôn từ tháng 12/2021 đến tháng 11/2022 nên anh bị xử thua kiện.

Uông Tiểu Phi sau đó cũng thông báo trên trang cá nhân mình rằng anh sẽ kháng cáo sau khi bị xử thua vợ cũ trong vụ kiện tiền cấp dưỡng.

Công ty vướng tranh chấp, căn hộ ở Mỹ của Uông Tiểu Phi bị tịch thu Sau khi công ty vướng vào vụ tranh chấp giữa các cổ đông, căn hộ tại Mỹ của Uông Tiểu Phi đã bị tịch thu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/uong-tieu-phi-oi-ten-khach-san-tung-gan-lien-voi-hinh-anh-cua-tu-hy-vien-571546.html