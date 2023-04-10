Công ty vướng tranh chấp, căn hộ ở Mỹ của Uông Tiểu Phi bị tịch thu

Sao quốc tế 10/04/2023 17:05

Sau khi công ty vướng vào vụ tranh chấp giữa các cổ đông, căn hộ tại Mỹ của Uông Tiểu Phi đã bị tịch thu.

Trang Sinchew đưa tin, mới đây căn hộ cao cấp thuộc sở hữu của mẹ con Uông Tiểu Phi ở Midtown Manhattan, New York, Hoa Kỳ đã bị đơn vị cho vay Deutsche Bank thu hồi sau khi đấu giá bất thành.

Công ty vướng tranh chấp, căn hộ ở Mỹ của Uông Tiểu Phi bị tịch thu - Ảnh 1

Trước đó, bà Trương Lan và Uông Tiểu Phi đã xảy ra tranh chấp nợ với các cổ đông cùng công ty, dẫn đến việc tòa án ra quyết định bán đấu giá căn hộ này. Tuy vậy, sau nhiều tháng rao bán với giá khởi điểm là 7 triệu USD, căn hộ này đã bị tịch thu lại vì không có người trả giá.

Theo nhiều nguồn tin, căn hộ này được mẹ con Uông Tiểu Phi mua vào năm 2013 với mức giá khoảng 10,25 triệu USD. Cả Uông Tiểu Phi và bà Trương Lan vẫn chưa lên tiếng về thông tin này.

Công ty vướng tranh chấp, căn hộ ở Mỹ của Uông Tiểu Phi bị tịch thu - Ảnh 2

Uông Tiểu Phi sinh năm 1981, là con trai của Trương Lang - nữ doanh nhân sáng lập chuỗi nhà hàng cao cấp South Beauty Group. Những năm gần đây, Uông Tiểu Phi đã thay mẹ gánh vác công việc kinh doanh.

Gần đây, thiếu gia họ Uông đã sang Đài Loan thăm các con sau 3 năm không gặp mặt vì Covid-19. Tuy nhiên, vì những mâu thuẫn vừa qua, Từ Hy Viên không cho chồng cũ vào biệt thự của cô. Thay vào đó thì bà Hoàng Xuân Mai - mẹ của Đại S - đã đưa hai cháu đến khách sạn mà Uông Tiểu Phi sở hữu để gặp bố.

Công ty vướng tranh chấp, căn hộ ở Mỹ của Uông Tiểu Phi bị tịch thu - Ảnh 3

Trước đó, vào ngày 27/3, theo thông tin từ ETtoday, Tòa án Đài Bắc bác đơn kiện của Uông Tiểu Phi và xử thua đối với doanh nhân gốc Bắc Kinh. Uông Tiểu Phi bị yêu cầu trả cấp dưỡng cho vợ cũ. Uông Tiểu Phi sau đó cũng thông báo trên trang cá nhân mình rằng anh sẽ kháng cáo sau khi bị xử thua vợ cũ trong vụ kiện tiền cấp dưỡng.

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Dù đích thân Uông Tiểu Phi đã sang tận Đài Loan để thăm con, nhưng Từ Hy Viên không có nhã ý muốn tiếp đãi chồng cũ của mình.

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