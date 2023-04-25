Siêu mẫu Hề Mộng Dao chuẩn bị tiếp quản đế chế hàng tỷ đô của mẹ chồng là 'bà tư' của Hà Hồng Sân?

Sao quốc tế 25/04/2023 12:03

Việc Hề Mộng Dao hiện đang theo học MBA được cho là động thái của cô trước thềm tiếp quản đế chế kinh doanh tỷ đô của mẹ chồng.

Trang Sogou đưa tin, mới đây Hề Mộng Dao bị bắt gặp xuất hiện trong một lớp học tại Học viện Quản lý Quang Hoa (trực thuộc Đại học Bắc Kinh). Được biết, đây là ngôi trường thuộc top đầu tại Trung Quốc chuyên đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA).

Siêu mẫu Hề Mộng Dao chuẩn bị tiếp quản đế chế hàng tỷ đô của mẹ chồng là 'bà tư' của Hà Hồng Sân? - Ảnh 1Siêu mẫu Hề Mộng Dao chuẩn bị tiếp quản đế chế hàng tỷ đô của mẹ chồng là 'bà tư' của Hà Hồng Sân? - Ảnh 2

Ở thời điểm hiện tại, Hề Mộng Dao đang là mẹ của hai con nhỏ chưa đầy 5 tuổi. Tuy nhiên, siêu mẫu vẫn dành thời gian để đi học, nâng cao bằng cấp của mình.

Truyền thông Hong Kong cho rằng, Hề Mộng Dao đã được mẹ chồng nhắm đến vị trí tiếp quản khách sạn hạng sang The Karl Lagerfeld ở Macao cùng với sản nghiệp trị giá tỷ đô của gia đình. Vì vậy, người đẹp đang cố gắng học tập và tham gia các khóa đào tạo được mẹ chồng chỉ định.

Siêu mẫu Hề Mộng Dao chuẩn bị tiếp quản đế chế hàng tỷ đô của mẹ chồng là 'bà tư' của Hà Hồng Sân? - Ảnh 3Siêu mẫu Hề Mộng Dao chuẩn bị tiếp quản đế chế hàng tỷ đô của mẹ chồng là 'bà tư' của Hà Hồng Sân? - Ảnh 4

Trước đó, vào tháng 12/2022, Hề Mộng Dao đã bị bắt gặp cùng với mẹ chồng là Lương An Kỳ đến khách sạn The Karl Lagerfeld để gặp gỡ nhân viên và kiểm tra công việc nơi đây.

Theo nhiều nguồn tin, Hề Mộng Dao không đơn giản là một "bình hoa di động", ngược lại sự thông minh của cô được mẹ chồng đánh giá cao. Bà Lương An Kỳ đặc biệt tán thưởng việc nữ người mẫu sẵn sàng tham gia vào việc kinh doanh chứ không chỉ gả vào hào môn để hưởng sung túc.

Siêu mẫu Hề Mộng Dao chuẩn bị tiếp quản đế chế hàng tỷ đô của mẹ chồng là 'bà tư' của Hà Hồng Sân? - Ảnh 5

Được biết, trong số 4 người vợ của ông Hà Hồng Sân, bà Lương An Kỳ có đầu óc nhạy bén với kinh doanh hơn cả. Nhờ sự giúp sức của chồng, bà đã tự mình xây dựng một đế chế riêng cho mình với khối tài sản hàng tỷ USD.

Bên cạnh đó, các con của bà cũng có học lực nhất trong số 17 người con của "vua sòng bài Macao". Vậy nên, bà đang tính đến chuyện nghỉ hưu sớm để các con thay mình quản lý công việc.

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