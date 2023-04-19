Hề Mộng Dao bị réo tên trong ngày vui của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu vì một lý do bất ngờ

Sao quốc tế 19/04/2023 14:16

Hề Mộng Dao một lần nữa phải lên tiếng đính chính mối quan hệ của mình và nam diễn viên Đậu Kiêu.

Những ngày qua, tin tức về hôn lễ của Hà Siêu Liên và Đậu Kiên đang là tâm điểm của dư luận. Vì vậy, những thông tin bên lề về đời tư của cặp đôi cũng được đem ra mổ xẻ, trong đó có mối quan hệ của Đậu KiêuHề Mộng Dao.

Hề Mộng Dao bị réo tên trong ngày vui của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu vì một lý do bất ngờ - Ảnh 1

Ở thời điểm hiện tại, Hề Mộng Dao là vợ của Hà Du Quân, con trai của bà Lương An Kỳ - vợ tư của ông Hà Hồng Sân. Trong khi đó, Đậu Kiêu là chồng của Hà Siêu Liên, con gái của bà Trần Uyển Trân - bà ba của ông Hà Hồng Sân. Nói cách khác, Hà Siêu Liên là chị gái cùng mẹ khác cha của Hà Du Quân.

Hề Mộng Dao bị réo tên trong ngày vui của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu vì một lý do bất ngờ - Ảnh 2
Hề Mộng Dao hiện là vợ của Hà Du Quân, em trai Hà Siêu Liên - Ảnh: Internet
Hề Mộng Dao bị réo tên trong ngày vui của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu vì một lý do bất ngờ - Ảnh 3
Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu vừa mới đám cưới vào ngày 18/4 vừa qua - Ảnh: Internet

Trong quá khứ, Hề Mộng Dao và Đậu Kiêu từng có tin đồn hẹn hò. Vì vậy khi đám cưới của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên được tổ chức, nghi vấn này lại được dịp khơi lại, nhiều người cũng tràn vào mỉa mai mối quan hệ của hai nghệ sĩ.

Tuy nhiên, lần này Hề Mộng Dao đã nhanh chóng lên tiếng đính chính câu chuyện trên trước khi sự việc được đẩy đi quá xa. Cô viết trên trang cá nhân của mình: "Rõ ràng tin đồn này đã được tôi bác bỏ vào năm 2019. Tôi và anh Đậu Kiêu chưa từng yêu nhau. Gửi lời chúc phúc đến những người yêu nhau thật lòng".

Hề Mộng Dao bị réo tên trong ngày vui của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu vì một lý do bất ngờ - Ảnh 4

Trước đó, vào năm 2019 khi tin tức Hà Siêu Liên và Đậu kiêu hẹn hò nổ ra, tình sử của nam diễn viên cũng bị khui lại. Cũng vì thế mà Hề Mộng Dao bị réo tên, Hà Siêu Liên thì bị chê cười vì yêu tình cũ của em trai mình.

Khi ấy, Hề Mộng Dao cũng đã lên tiếng đáp trả lại những tin đồn về mình và Đậu Kiêu, cô khẳng định cả hai chỉ là bạn bè và đồng nghiệp vì có chung quản lý: "Tôi gọi Đậu Kiêu là anh trai, làm gì có chuyện yêu đương ở đây".

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Ngày 18/4, đám cưới của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên - ái nữ trùm sòng bạc Ma Cao (Trung Quốc) đã chính thức diễn ra tại đảo Bali.

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