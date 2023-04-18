Tình hình tổ chức hôn lễ Đậu Kiêu, Hà Siêu Liên: Mỹ nam “Sở Kiều truyện” đích thân trang hoàng tiệc cưới

Sao quốc tế 18/04/2023 12:40

Trước thềm đám cưới triệu đô của ái nữ vua sòng bạc Macau, Đậu Kiêu bị netizen bắt gặp đang đích thân chỉ đạo khâu tổ chức với các nhân viên khách sạn.

Nhiều nguồn tin cho biết chú rể Đậu Kiêu đã chuẩn bị cho hôn lễ từ một năm trước và sát ngày cưới, anh vẫn miệt mài trao đổi với các nhân viên tổ chức đám cưới để đảm bảo mọi chuyện đúng như kế hoạch.

Tình hình tổ chức hôn lễ Đậu Kiêu, Hà Siêu Liên: Mỹ nam “Sở Kiều truyện” đích thân trang hoàng tiệc cưới - Ảnh 1

 

Tình hình tổ chức hôn lễ Đậu Kiêu, Hà Siêu Liên: Mỹ nam “Sở Kiều truyện” đích thân trang hoàng tiệc cưới - Ảnh 2
Đậu Kiêu bị netizen bắt gặp đang đích thân chỉ đạo khâu tổ chức với các nhân viên khách sạn. Ảnh: On

Theo trang On, diễn viên Trung Quốc có mặt tại khu nghỉ dưỡng ở Bali, Indonesia từ ngày 14/4 để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Để đảm bảo mọi việc theo ý muốn, Đậu Kiêu liên tục trao đổi với các nhân viên khách sạn về việc bố trí khu tổ chức lễ thành hôn.

Tình hình tổ chức hôn lễ Đậu Kiêu, Hà Siêu Liên: Mỹ nam “Sở Kiều truyện” đích thân trang hoàng tiệc cưới - Ảnh 3
Anh vẫn miệt mài trao đổi với các nhân viên sát ngày tổ chức để đảm bảo mọi chuyện đúng như kế hoạch. Ảnh: Mạng xã hội

120 bảo vệ được thuê để đảm bảo an toàn, sự riêng tư cho cặp uyên ương và khách mời gồm nhiều ca sĩ, diễn viên.Trước thềm đám cưới triệu đô của ái nữ vua sòng bạc Macau, Đậu Kiêu bị netizen bắt gặp đang đích thân chỉ đạo khâu tổ chức với các nhân viên khách sạn.

Tình hình tổ chức hôn lễ Đậu Kiêu, Hà Siêu Liên: Mỹ nam “Sở Kiều truyện” đích thân trang hoàng tiệc cưới - Ảnh 4
Hà Siêu Liên xuất hiện với vẻ rạng ngời, liên tục mỉm cười, không thể giấu nổi niềm hạnh phúc tại bữa tiệc tối. Ảnh: Mạng xã hội 

Chỉ còn ít giờ nữa thôi siêu đám cưới thế kỷ được mong chờ nhất nhì Cbiz sẽ chính thức diễn ra vào hôm nay 18/4 tại resort cao cấp đắt đỏ bậc nhất ở đảo Bali (Indonesia). Thế nên vào tối 17/4, cả hai đã tổ chức tiệc trước ngày cưới để chiêu đãi khách mời đến sớm và cũng là dịp cô dâu chú rể tạm biệt thời gian độc thân.

Tình hình tổ chức hôn lễ Đậu Kiêu, Hà Siêu Liên: Mỹ nam “Sở Kiều truyện” đích thân trang hoàng tiệc cưới - Ảnh 5
Hà Siêu Liên chụp ảnh cùng bạn. Ảnh: Mạng xã hội 

Những hình ảnh của buổi tiệc ngay lập tức khiến dân tình phải xuýt xoa ngưỡng mộ vì độ xa hoa, lung linh tựa cổ tích. 

Tình hình tổ chức hôn lễ Đậu Kiêu, Hà Siêu Liên: Mỹ nam “Sở Kiều truyện” đích thân trang hoàng tiệc cưới - Ảnh 6
Hình ảnh buổi tiệc tối trước ngày diễn ra lễ cưới chính thức của cả hai được chia sẻ. Ảnh: Mạng xã hội

Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu dự định chi tới 50 triệu HKD (149,6 tỷ đồng) để tạo nên một lễ cưới khó quên. Theo dự kiến, khách mời sẽ có mặt tại Bali vào ngày 17/4 để nghỉ ngơi và thăm quan nơi đây sau đó ngày 18 dự lễ cưới và rời đi vào ngày 19/4. 

Tất nhiên, toàn bộ chi phí đi lại và ở tại khách sạn 5 sao đều do phía cô dâu - chú rể chi trả. Ái nữ của vua sòng bạc Hà Hồng Sân sẽ diện váy cưới thêu tay trị giá hơn 1 triệu HKD (3 tỷ đồng), và trang sức trị giá hơn 10 triệu HKD (hơn 30 tỷ đồng).

HOT: Loạt ảnh 'Hôn lễ thế kỷ' của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu tại Bali

HOT: Loạt ảnh 'Hôn lễ thế kỷ' của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu tại Bali

Đám cưới của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu với 100 khách mời, được tổ chức hoành tráng ở đảo Bali vào ngày 18/4. Toàn bộ chi phí ăn ở và đi lại của các vị khách trong sự kiện đều do hai nghệ sĩ chi trả.

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