Dàn khách mời “khủng” tham dự đám cưới Đậu Kiêu và ái nữ trùm sòng bạc Macau: Đã có mặt ở Bali, hơn 120 bảo vệ và cảnh sát lo an ninh

Hiện tại, cặp đôi đang gấp rút chuẩn bị cho đám cưới của mình. Nhiều người nhận ra có không ít gương mặt đình đám, sao hạng A đã đến Bali để chuẩn bị tham dự tiệc cưới của cả hai.

Những ngày vừa qua, các phương tiện thông tin liên tục đưa tin về ‘đám cưới thế kỷ’ của tiểu thư gia tộc “vua sòng bài Macau” Hà Siêu Liên cùng nam diễn viên điển trai Đậu Kiêu. Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu sang Bali tổ chức đám cưới. Ảnh: Internet Được biết, cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ tại một resort cao cấp ở Bali, Indonesia. Đây là nơi ngắm cảnh đẹp nhất, đồng thời cũng là nơi tổ chức hôn lễ được nhiều người nổi tiếng, giàu có lựa chọn.

Địa điểm tổ chức hôn lễ của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu siêu là một địa điểm bên vách núi, có thể ngắm cảnh. Ảnh: News Không gian hôn lễ siêu lãng mạn, đắt đỏ. Ảnh: Hôn lễ của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 17 đến 19/4. Khoảng 100 khách mời sẽ bay đến Bali vào 17/4. Tiệc cưới chính tổ chức ngày 18/4 và tiệc tiễn khách diễn ra vào ngày 19/4. Để đảm bảo tính riêng tư cho sự kiện, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên thuê một đội vệ sĩ, thắt chặt an ninh và chỉ những khách mời có thiệp mời mới có thể tham dự.

Đậu Kiêu bị netizen bắt gặp đích thân chỉ đạo hôn lễ. Ảnh mạng xã hội Đậu Kiêu bị netizen bắt gặp đang đích thân chỉ đạo khâu tổ chức với các nhân viên khách sạn. Ảnh mạng xã hội Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên cũng chi trả toàn bộ chi phí thuê phòng, phí di chuyển cho khách mời. Giá trung bình một phòng tiêu chuẩn của khách sạn rẻ nhất là 5.700 NDT/đêm (hơn 19 triệu đồng/đêm) và phòng đắt nhất là khoảng 60.000 NDT/đêm (hơn 200 triệu/đêm). Đặng Tử Kỳ - bạn thân Hà Siêu Liên. Ảnh: Internet Ngày 16/4, tại khách sạn đẳng cấp nơi sắp diễn ra hôn lễ, Đậu Kiêu bị netizen bắt gặp đang đích thân chỉ đạo khâu tổ chức với các nhân viên khách sạn. Công tác chuẩn bị cho đám cưới đang được tiến hành ráo riết. Nguồn tin từ HK01 cho biết để bảo đảm sự riêng tư của hôn lễ, cặp đôi còn thuê hẳn 120 bảo vệ, ngay cả cảnh sát Indonesia cũng sẽ phối hợp chặt chẽ để hoàn thành đám cưới. Người đẹp "baby" Tiết Khải Kỳ cũng là khách mời được mong chờ nhất tại hôn lễ. Ảnh: Internet Theo thông tin được chia sẻ, Chung Hân Đồng (bên trái) và Thái Trác Nghiên (bên phải), có thể làm phụ dâu trong đám cưới. Ảnh: Internet Nhiều nguồn tin cho biết khách mời của đám cưới được chờ đón nhất làng giải trí Hoa ngữ đều là người nổi tiếng, doanh nhân có tiếng. Hà Siêu Liên mời bạn thân Đặng Tử Kỳ (G.E.M), Lý Uẩn, Vương Hạo Nhi, Tiết Khải Kỳ, thành viên nhóm Twins (Chung Hân Đồng và Thái Trác Nghiên) làm phù dâu. Đặng Tử Kỳ cũng hát chúc mừng trong lễ cưới.

Trước thềm 'đám cưới thế kỷ' của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu, hàng trăm phòng khách sạn kín chỗ Đám cưới của con gái "vua sòng bài Macao" tại Indonesia dự đoán sẽ là một "hôn lễ thế kỷ" với quy mô và danh sách khách mời khủng.

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