Thái Trác Nghiên tham dự lễ cưới của ái nữ vua sòng bạc Ma Cao Hà Siêu Liên và tài tử Đậu Kiêu

Tại sự kiện gần đây, nữ ca sĩ Thái Trác Nghiên xác nhận về đám cưới của người bạn thân thiết Hà Siêu Liên.

Mới đây, trang HK01 đưa tin, Thái Trác Nghiên dự sự kiện thương mại ở Hong Kong (Trung Quốc), cùng tài tử Cổ Thiên Lạc. Tại sự kiện, nữ ca sĩ xác nhận về đám cưới của người bạn thân thiết Hà Siêu Liên. Tuy nhiên, cô từ chối trả lời chi tiết hôn lễ của bạn thân vì vẫn đang chờ sự sắp xếp của Hà Siêu Liên. Trước đó, cánh báo giới cho biết Thái Trác Nghiên được chọn làm phù dâu trong hôn lễ. Cuối tháng 2, truyền thông Hong Kong đồng loạt đưa tin Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu kết hôn vào tháng 4. Cặp sao chi 50 triệu HKD (6,3 triệu USD) để tạo nên một lễ cưới hoàn hảo khó quên trong suốt 2 ngày tại đảo Bali, Indonesia. Tiệc cưới tổ chức ngoài trời, với an ninh thắt chặt để đảm bảo sự riêng tư. Kể cả khách mời có thiệp cũng phải được kiểm tra danh tính trước khi vào nơi tổ chức. Hai nghệ sĩ sẽ mời hơn 100 bạn bè, đồng nghiệp tham dự hôn lễ.

Theo On, tài tử Đậu Kiêu đã chuẩn bị hàng chục triệu HKD để làm sính lễ cưới Hà Siêu Liên. Gia tộc vua sòng bạc cũng sẽ tặng cho Hà Siêu Liên của hồi môn kếch xù theo đúng truyền thống gia đình khi con cái dựng vợ gả chồng.

Bà Lương An Kỳ - người vợ thứ 4 của cố tỷ phú Hà Hồng Sân - từng tặng cho con gái Hà Siêu Doanh của hồi môn một tỷ HKD (127 triệu USD) trong lễ cưới năm 2019. Khi Hà Du Quân cưới siêu mẫu Hề Mộng Dao, anh được mẹ tặng biệt thự 500 triệu HKD (63,9 triệu USD). Sau khi các thông tin xoay quanh hôn lễ được đăng tải, gia tộc vua sòng bạc cũng như Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu chưa lên tiếng phản hồi. Hà Siêu Liên sinh năm 1991, là con gái của vua sòng bạc Hà Hồng Sân và Trần Uyển Trân. Cô được coi là ái nữ đẹp nhất trong gia đình cố tỷ phú. Cô tốt nghiệp ngành kinh tế tại Anh, sau đó về nước và trở thành gương mặt đại diện, mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng. Còn Đậu Kiêu sinh năm 1988, là gương mặt nổi tiếng trong giới giải trí. Anh góp mặt trong nhiều tác phẩm như Chuyện tình cây táo gai, Quan hệ nguy hiểm, Tân bộ bộ kinh tâm, Sở Kiều truyện... Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên công khai tình cảm vào tháng 4/2019. Khi tỷ phú Hà Hồng Sân qua đời, Đậu Kiêu tới lễ tang với tư cách con rể tương lai. Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên đã dọn về ở chung để làm quen với cuộc sống hôn nhân.

Nhan sắc của 'Ái nữ vua sòng bài' Hà Siêu Liên sắp kết hôn cùng tài tử Đậu Kiêu Những ngày vừa qua, cư dân mạng xôn xao trước thông tin tài tử Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên - con gái "Vua sòng bạc" Macau sẽ tổ chức đám cưới tại Bali vào tháng 4.

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