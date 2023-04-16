Trước thềm 'đám cưới thế kỷ' của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu, hàng trăm phòng khách sạn kín chỗ

Sao quốc tế 16/04/2023 11:31

Đám cưới của con gái "vua sòng bài Macao" tại Indonesia dự đoán sẽ là một "hôn lễ thế kỷ" với quy mô và danh sách khách mời khủng.

Trang HK01 đưa tin, mới đây Hà Siêu Liên đã tiến hành bay đến Bali, Indonesia để tổ chức hôn lễ. Chú rể của cô là Đậu Kiêu đã xuất hiện tại đây từ trước đó một ngày.

Được biết, hôn lễ của con gái "vua sòng bài Macao" đã tổ chức trong liên tiếp 3 ngày 17, 18, 19/4 tại khách sạn 5 sao Six Senses Uluwatu. 180 phòng tại khách sạn này hiện đã kín chỗ. Toàn bộ chi phí ăn ở, vé máy bay của các khách mời của đám cưới này sẽ được gia tộc họ Hà chi trả.

Trước thềm 'đám cưới thế kỷ' của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu, hàng trăm phòng khách sạn kín chỗ - Ảnh 1

Trước thềm 'đám cưới thế kỷ' của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu, hàng trăm phòng khách sạn kín chỗ - Ảnh 2

Six Senses Uluwatu là khách sạn có giá phòng cực đắt đỏ, phòng đơn có giá lên đến 5.000 NDT (17 triệu đồng)/đêm. Những phòng có 2, 3 phòng ngủ nhỏ bên trong có giá khoảng 11.000-18.000 NDT (37 - 61 triệu đồng)/đêm. Nhưng phòng đắt nhất rơi vào khoảng 60.000 NDT (hơn 200 triệu)/đêm.

Trong danh sách khách mời đến hôn lễ, Hà Siêu Liên còn đặt biệt mời đến những người bạn là các nghệ sĩ nổi tiếng như Đặng Tử Kỳ (G.E.M), Lý Uẩn, Vương Hạo Nhi, Tiết Khải Kỳ, thành viên nhóm Twins (Chung Hân Đồng và Thái Trác Nghiên) làm phù dâu. Đặng Tử Kỳ cũng hát chúc mừng trong lễ cưới.

Trước thềm 'đám cưới thế kỷ' của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu, hàng trăm phòng khách sạn kín chỗ - Ảnh 3

Theo On, khâu bảo vệ trong đám cưới của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu sẽ được đảm bảo nghiêm ngặt. Mọi phương tiện di chuyển vào địa điểm cưới, kể cả các khách mời đều phải được kiểm tra danh tính và rà soát.

Đậu Kiêu sinh năm 1988, được đánh giá cao về diễn xuất. Anh gia nhập làng giải trí với phim Chuyện Tình Cây Táo Gai của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, sau đó đóng Quan Hệ Nguy Hiểm, Tân Bộ Bộ Kinh Tâm, Hải Thượng Mộc Vân Ký, Sở Kiều Truyện...

Trước thềm 'đám cưới thế kỷ' của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu, hàng trăm phòng khách sạn kín chỗ - Ảnh 4

Trước thềm 'đám cưới thế kỷ' của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu, hàng trăm phòng khách sạn kín chỗ - Ảnh 5

Hà Siêu Liên sinh năm 1991, là con gái của ông trùm Hà Hồng Sân và vợ ba Trần Uyển Trân. Cô được đánh giá là con gái đẹp nhất của trùm sòng bài Macao. Cô đạt thành tích học tập xuất sắc tại Anh, sau đó phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng rất thành công.

Bắt gặp Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu tại sân bay trước ngày cưới, nhan sắc cô dâu và chú rể ra sao mà khiến fan phát sốt

Bắt gặp Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu tại sân bay trước ngày cưới, nhan sắc cô dâu và chú rể ra sao mà khiến fan phát sốt

Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu mới đây đã có mặt tại sân bay để tiến hành sang Bali hoàn tất đám cưới trọng đại của mình.

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