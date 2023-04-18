HOT: Loạt ảnh 'Hôn lễ thế kỷ' của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu tại Bali

Sao quốc tế 18/04/2023 12:25

Đám cưới của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu với 100 khách mời, được tổ chức hoành tráng ở đảo Bali vào ngày 18/4. Toàn bộ chi phí ăn ở và đi lại của các vị khách trong sự kiện đều do hai nghệ sĩ chi trả.

Vào ngày 18/4, đám cưới của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu được tổ chức vào ngày 18/4 tại Bali (Indonesia). Đám cưới này chỉ mời bạn bè thân thiết của cặp đôi đến chung vui, không bao gồm họ hàng hai bên. Đối với họ hàng hai bên, cặp đôi sẽ tổ chức một bữa tiệc cảm ơn sau khi Hà Siêu Liên cùng Đậu Kiêu trở về từ Bali.

HOT: Loạt ảnh 'Hôn lễ thế kỷ' của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu tại Bali - Ảnh 1HOT: Loạt ảnh 'Hôn lễ thế kỷ' của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu tại Bali - Ảnh 2

Trước đó, Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu có mặt ở địa điểm tổ chức hôn lễ vào ngày 16/4. Họ chụp ảnh cưới, giám sát và đốc thúc công tác chuẩn bị.

Nơi cử hành lễ cưới của cặp sao là khách sạn Six Senses Uluwatu - nằm ở vách đá phía nam hướng ra Ấn Độ Dương. Với đẳng cấp 5 sao và tầm nhìn đẹp, chi phí ở đây rất đắt đỏ. Trước Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu, diễn viên Tiêu Chính Nam - Huỳnh Thúy Như từng tổ chức hôn lễ ở khách sạn này vào năm 2019.

HOT: Loạt ảnh 'Hôn lễ thế kỷ' của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu tại Bali - Ảnh 3HOT: Loạt ảnh 'Hôn lễ thế kỷ' của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu tại Bali - Ảnh 4

Theo HK01, phòng đơn rẻ nhất của Six Senses Uluwatu khoảng 872 USD/đêm. Căn hộ có hai hay ba phòng ngủ giá khoảng 1.800-2.900 USD. Phòng tổng thống giá 9.300 USD/đêm. Hiện tại, 180 phòng của khách sạn đã kín chỗ để phục vụ cho đám cưới 3 ngày 2 đêm của Hà Siêu Liên. Chi phí ăn uống ước tính 10.000 USD/người.

HOT: Loạt ảnh 'Hôn lễ thế kỷ' của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu tại Bali - Ảnh 5

Bên cạnh đó, On cho biết ái nữ trùm sòng bạc Ma Cao đã thuê 120 bảo vệ và nhờ cậy cả lực lượng cảnh sát Indonesia phối hợp để bảo đảm sự riêng tư cho hôn lễ. Trang tin cho biết lễ cưới sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt. Các phương tiện di chuyển vào địa điểm cưới, kể cả khách mời có thiệp, đều phải kiểm tra danh tính, rà soát chặt chẽ.

Trong đám cưới, Hà Siêu Liên sẽ mặc váy cưới thêu tay của thương hiệu cao cấp trị giá hơn 1 triệu HKD (120.000 USD), sử dụng những bộ trang sức có giá lên tới hơn 10 triệu HKD (1,2 triệu USD).

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Gia tộc "vua sòng bài Macao" sẽ không có mặt tại lễ cưới ở Bali của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu mà thay vào đó là một bữa tiệc khác được tổ chức riêng tư sau.

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