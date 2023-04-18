'Hôn lễ thế kỷ' của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu tại Bali sẽ vắng mặt gia đình nhà gái

Sao quốc tế 18/04/2023 11:53

Gia tộc "vua sòng bài Macao" sẽ không có mặt tại lễ cưới ở Bali của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu mà thay vào đó là một bữa tiệc khác được tổ chức riêng tư sau.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, dù các tin tức đã được rò rỉ từ trước, nhưng đến ngày 17/4 vừa qua thì Hà Siêu LiênĐậu Kiêu mới chính thức xác nhận việc tổ chức đám cưới tại Bali, Indonesia. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong giới cũng đã nhận được thiệp mời từ cặp đôi.

'Hôn lễ thế kỷ' của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu tại Bali sẽ vắng mặt gia đình nhà gái - Ảnh 1

"Chào mọi người, chúng tôi sắp bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Hà Siêu Liên - Đậu Kiêu sẽ cùng nếm trải gió mưa, cùng tận hưởng ánh nắng mặt trời. Chúng tôi sẽ khiến đối phương trở nên tốt hơn." - hai nghệ sĩ chia sẻ với truyền thông.

Được biết, "hôn lễ thế kỷ" của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu hiện đang là tâm điểm của làng giải trí Hoa ngữ, gần như cả làng báo Trung Hoa đã có mặt để đưa tin về sự kiện này. Những tin tức về ngày trọng đại này được cập nhật liên tục.

'Hôn lễ thế kỷ' của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu tại Bali sẽ vắng mặt gia đình nhà gái - Ảnh 2
Địa điểm tổ chức hôn lễ của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu - Ảnh: Internet
'Hôn lễ thế kỷ' của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu tại Bali sẽ vắng mặt gia đình nhà gái - Ảnh 3
Cận cảnh thiệp cưới của cặp đôi - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, theo Sina, gia đình của Hà Siêu Liên gồm mẹ Trần Uyển Trân - vợ 3 vua sòng bạc, chị gái Hà Siêu Vân, em trai Hà Du Khải và người thân trong gia tộc đều sẽ vắng mặt trong hôn lễ tại Bali.

'Hôn lễ thế kỷ' của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu tại Bali sẽ vắng mặt gia đình nhà gái - Ảnh 4

Đại diện của hai nghệ sĩ cho biết, ban đầu Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu không có dự định sẽ tổ chức hôn lễ hoành tráng mà chỉ là một bữa tiệc nhỏ, ấm cúng với người thân và bạn bè để báo hỷ. Tuy nhiên, mọi việc đã thay đổi sau khi người thân của họ khuyên rằng đôi trẻ "không nên bỏ lỡ khoảnh khắc lãng mạn, trọng đại của đời người".

'Hôn lễ thế kỷ' của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu tại Bali sẽ vắng mặt gia đình nhà gái - Ảnh 5
Khách mời lên đường đến dự hôn lễ - Ảnh: Internet

Vì để người thân không bị ảnh hưởng sức khỏe vì chuyến bay dài, cặp đôi đã quyết định sẽ về Hong Kong tổ chức một bữa tiệc ấm cúng sau. Còn hôn lễ ở Bali sẽ chỉ toàn khách mời là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết và các đối tác trong làng giải trí.

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Đám cưới của con gái "vua sòng bài Macao" tại Indonesia dự đoán sẽ là một "hôn lễ thế kỷ" với quy mô và danh sách khách mời khủng.

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Từ khóa:   Hà Siêu Liên Đậu Kiêu Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu sao Hong Kong sao Hoa ngữ

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