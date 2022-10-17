Siêu mẫu Hề Mộng Dao quay lại showbiz sau gần 1 năm sinh con thứ hai

Sau gần 1 năm sinh con thứ hai, siêu mẫu Hề Mộng Dao đã hoạt động trở lại và khiến khán giả xuýt xoa với ngoại hình xinh đẹp của mình.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, vào tối ngày 16/10 vừa qua, Hề Mộng Dao đã xuất hiện trên một chương trình truyền hình. Được biết, đây là show đầu tiên mà con dâu tỷ phú Hà Hồng Sân tham gia kể từ khi sinh con thứ hai. Hề Mộng Dao lần đầu xuất hiện trên một chương trình truyền hình kể từ khi sinh con thứ hai - Ảnh: Internet Trong lần trở lại này, Hề Mộng Dao gây sốt với vóc dáng thanh mảnh và thần sắc tươi trẻ. Nhiều khán giả nhận xét body của mẹ hai con quá "đỉnh", khó có thể tin được cô từng trải qua chuyện sinh con đến tận 2 lần.

Siêu mẫu nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc - Ảnh: Internet Trước đó, vào tháng 11/2021, Hề Mộng Dao đã sinh con thứ 2 là một bé gái và đặt tên là Romee. Ngay sau khi cháu nội chào đời, bà Lương An Kỳ - mẹ chồng của nữ siêu mẫu - đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của mọi người và bày tỏ mong muốn con dâu sẽ sinh thêm nhiều cháu. Sau khi sinh con, Hề Mộng Dao đã vô cùng nỗ lực luyện tập để lấy lại vóc dáng thon gọn trước khi sinh. Người đẹp kết hợp các bài tập giữa yoga và gym để cơ thể săn chắc nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, dẻo dai.

Nhiều người cho rằng, việc Hề Mộng Dao trở lại hoạt động có thể là dấu hiệu cô sẽ tích cực tham gia vào làng giải trí trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến nhận định siêu mẫu họ Hề sẽ rất đắt show trong quãng thời gian này vì công chúng đều tò mò về cuộc sống của con dâu nhà "vua sòng bài". Tuy làm dâu hào môn, nhưng cuộc hôn nhân của Hề Mộng Dao luôn vướng vào nhiều ồn ào không hay, nhất là những tin đồn về việc chồng cô lăng nhăng, ngoại tình sau lưng vợ. Cũng vì vậy mà nhiều người cho rằng cả hai đang trên bờ vực tan vỡ. Hề Mộng Dao và Hà Du Quân thân mật trên phố - Ảnh: Internet Dẫu vậy, cách đây không lâu, Hề Mộng Dao và ông xã Hà Du Quân đã bị bắt gặp cùng nhau dạo phố. Trong bức ảnh được đăng tải kèm theo, cặp đôi trông rất tình tứ và thân mật. Thông qua tấm hình này, cặp đôi đã gián tiếp dập tắt các tin đồn ly hôn trước đó.

Hề Mộng Dao và con trai tỷ phú Hà Hồng Sân thân mật trên phố, đập tan tin đồn rạn nứt hôn nhân Dù đối mặt với nhiều tin đồn rạn nứt tình cảm, siêu mẫu Hề Mộng Dao và ông xã Hà Du Quân vẫn vô cùng thân mật khi xuất hiện bên nhau.

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