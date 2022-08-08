Hề Mộng Dao và con trai tỷ phú Hà Hồng Sân thân mật trên phố, đập tan tin đồn rạn nứt hôn nhân

Dù đối mặt với nhiều tin đồn rạn nứt tình cảm, siêu mẫu Hề Mộng Dao và ông xã Hà Du Quân vẫn vô cùng thân mật khi xuất hiện bên nhau.

Theo truyền thông Trung Hoa, mới đây một cư dân mạng đã bắt gặp Hề Mộng Dao và Hà Du Quân cùng nhau dạo phố. Trong bức ảnh được đăng tải kèm theo, cặp đôi trông rất tình tứ và thân mật.

Hề Mộng Dao và Hà Du Quân thân mật trên phố - Ảnh: Internet

Trong thời gian qua, cặp đôi đã vướng vào nhiều tin đồn rạn nứt hôn nhân. Tuy nhiên, thông qua bức ảnh này, Hề Mộng Dao và Hà Du Quân đã gián tiếp dập tắt các thông tin trên, cả hai vẫn vô cùng hạnh phúc và vui vẻ.

Là con trai của tỷ phú sòng bài Hà Hồng Sân, việc Hà Du Quân luôn có các bóng hồng vây quanh đã không còn xa lạ. Thậm chí, sau khi kết hôn với Hề Mộng Dao thì vị thiếu gia này cũng thường xuyên bị bắt gặp ra vào hộp đêm và vướng vào loạt tin đồn ngoại tình.

Hà Du Quân nhiều lần bị đồn ngoại tình - Ảnh: Internet

Tháng 6/2022, Hà Du Quân đã phủ nhận tin đồn mình ngoại tình. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau đó, ông xã của Hề Mộng Dao đã nhận về vô vàn chỉ trí vì loạt ảnh vui đùa cùng gái lạ trong hộp đêm. Cũng vì những scandal tình ái của chồng mà netizen cho rằng siêu mẫu họ Hề đã phải "ngậm đắng nuốt cay" khi làm dâu hào môn.

Hề Mộng Dao và Hà Du Quân kết hôn vào năm 2019, cặp đôi đón con trai đầu lòng vào tháng 10 cùng năm, nhiều tin đồn cho rằng cô phải vội vã sinh con để được mẹ chồng chấp thuận và giành quyền thừa kế tài sản. Bản thân nữ siêu mẫu từng chia sẻ, sau khi sinh con trai, cô mắc chứng trầm cảm nặng khi phải đối diện với loạt tin tức tiêu cực từ truyền thông.

Vào tháng 11/2021, Hề Mộng Dao tiếp tục sinh cho ông xã một cô con gái và hiện đang tạm dừng sự nghiệp để chăm lo cho gia đình.

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