Để mặc vợ bầu bí ngủ ở khách sạn vì bất hòa với mẹ chồng, thiếu gia sòng bạc Macau Hà Du Quân vui vẻ với gái lạ ở Nhật

Cụ thể, loạt ảnh vui vẻ này của Hà Du Quân được một người bạn thân của anh chia sẻ trên Instagram. Trong đó, có một đoạn clip ghi lại cảnh chàng thiếu gia hào hứng cùng 1 cô gái gắp thú bông. Thậm chí, Hà Du Quân còn liên tục cổ vũ cô gái này: “Nào cố lên, hôm nay vận may của cậu lớn lắm đấy”.

Mới đây, trang QQ bất ngờ đăng tải thông tin thiếu gia sòng bạc Macau Hà Du Quân đang vui chơi tại Nhật, để mặc bà xã Hề Mộng Dao một mình ở khách sạn.

Bên cạnh đó, người bạn này của Hà Du Quân còn chia sẻ những địa điểm và món ăn ngon tại Nhật Bản trong chuyến du lịch lên trang cá nhân.

Hình ảnh được người bạn Hà Du Quân chia sẻ - Ảnh: Internet

Ngay sau khi thông tin này lan truyền trên mạng xã hội, người hâm mộ Hề Mộng Dao tỏ ra bất bình và lo lắng cho nữ người mẫu. Cách đây không lâu, siêu mẫu Victoria’s Secret đã để lộ vòng 2 lớn bất thường khi di chuyển trên phố. Nhiều người cho rằng Hề Mộng Dao đang mang thai con đầu lòng.

Hề Mộng Dao đang mang thai nhưng phải ở khách sạn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều đáng nói là dù đang mang thai và đã đăng ký kết hôn nhưng có vẻ như Hề Mộng Dao vẫn chưa được gia đình chồng chấp nhận. Bởi lẽ, cô vẫn đang phải thuê khách sạn để ở thay vì về nhà chồng dưỡng thai. Theo một nguồn tin, nữ người mẫu và mẹ chồng xảy ra bất hòa nên cả hai không muốn chạm mặt nhau.

Cặp đôi đã đăng ký kết hôn...

...nhưng chàng thiếu gia vẫn chỉ thích tụ tập bạn bè - Ảnh: Internet

Hiện tại, netizen xứ Trung đang không ngừng chỉ trích Hà Du Quân khi anh bỏ mặc vợ bầu để vui chơi với bạn bè.