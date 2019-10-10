Lâu lâu diện đồ sương sương dự thảm đỏ, Phạm Băng Băng lấn át toàn bộ khách mời với ảnh chưa photoshop

Được mệnh danh là nữ hoàng thảm đỏ của Cbiz, diễn viên Phạm Băng Băng luôn dễ dàng chiếm trọn spotlight khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Mới đây, người đẹp đã có màn tái xuất không thể hoàn hảo hơn khi trở thành khách mời tại show diễn thời trang của người bạn thân Trương Soái. Diện trang phục theo phong cách menswear vừa cá tính vừa thời thượng, Phạm Băng Băng tỏa sáng đến mức mọi thứ xung quanh đều lu mờ.