Lâu lâu diện đồ sương sương dự thảm đỏ, Phạm Băng Băng lấn át toàn bộ khách mời với ảnh chưa photoshop

Sao quốc tế 10/10/2019 17:42

Mới đây, xuất hiện tại một sự kiện giải trí, nữ diễn viên Phạm Băng Băng đã khiến netizen xứ Trung bấn loạn vì vóc dáng và thần thái quá xuất sắc.

Được mệnh danh là nữ hoàng thảm đỏ của Cbiz, diễn viên Phạm Băng Băng luôn dễ dàng chiếm trọn spotlight khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Mới đây, người đẹp đã có màn tái xuất không thể hoàn hảo hơn khi trở thành khách mời tại show diễn thời trang của người bạn thân Trương Soái. Diện trang phục theo phong cách menswear vừa cá tính vừa thời thượng, Phạm Băng Băng tỏa sáng đến mức mọi thứ xung quanh đều lu mờ.

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Xuất hiện trong một thiết kế menswear ánh kim lấp lánh, Phạm Băng Băng nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông – Ảnh: Internet

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Vẻ đẹp không tuổi của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Đặc biệt, với loạt ảnh được chụp bằng camera thường chưa qua chỉnh sửa, nữ diễn viên “Võ Mỵ Nương truyền kỳ” vẫn vô cùng xinh đẹp và thần thái. Nhiều người cho rằng, nhan sắc của cô hoàn toàn lấn át dàn sao tham dự sự kiện này. Thậm chí, khí chất xuất thần của Phạm Băng Băng còn được đánh giá cao hơn cả Hoa hậu Trương Tử Lâm.

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Ảnh chưa qua chỉnh sửa gây choáng của Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet
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Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ, người đẹp lại chiếm trọn spotlight - Ảnh: Internet

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Góc nghiêng hoàn hảo của người đẹp - Ảnh: Internet

Sau khi loạt ảnh này lan truyền trên Weibo, cộng đồng mạng không ngừng để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của cô: “Soái tỷ trong truyền thuyết là có thật”, “Mặc scandal thì cô ấy đẹp bất chấp”, “Khí chất của Phạm Băng Băng không phải ai cũng có được”, “Góc nghiêng của cô ấy hoàn hảo quá”…

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng sao Hoa ngữ người đẹp Cbiz

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