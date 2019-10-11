Đời tư phức tạp của những nữ minh tinh hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ

Mỗi lần xuất hiện trước báo giới và truyền thông, các nữ minh tinh hàng đầu Hoa ngữ đều vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy. Thế nhưng đằng sau sự hào nhoáng đó là những bí mật đời tư được đánh giá là phức tạp.

Dù hiện nay Chương Tử Di đã kết hôn với Uông Phong và có được cuộc sống viên mãn vậy nhưng trước đây đời tư của nữ diễn viên họ Chương vô cùng phức tạp. Cô từng vướng tin đồn hẹn hò với rất nhiều người. Ngay cả những người đáng tuổi cha chú cũng dính tin đồn tình cảm với Chương Tử Di.

Sở hữu nhan sắc hơn người, Chương Tử Di nhanh chóng thành danh với nhiều tác phẩm điện ảnh có tầm ảnh hưởng của làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ Trung Quốc, cái tên Chương Tử Di còn nhận được sự quan tâm của nhiều đạo diễn nổi tiếng thế giới.

Chung Hân Đồng

Chung Hân Đồng trở thành đề tài bàn luận của nhiều người sau scandal ảnh nóng với Trần Quán Hy

Scandal ảnh nóng với Trần Quán Hy hơn 10 năm trước khiến Chung Hân Đồng trở thành cái tên được bàn tán nhiều nhất Cbiz. Dù đã phải trả giá cho quá khứ của mình nhưng đến thời điểm hiện tại, bóng đen ấy vẫn luôn là tảng đá đè nặng lên vai Chung Hân Đồng.

Phạm Băng Băng

Với đời tư hỗn loạn của mình, nữ diễn viên Phạm Băng Băng trở thành 'nữ hoàng thị phi' của làng giải trí Hoa ngữ

Danh sách những nữ diễn viên thị phi nhất làng giải trí Hoa ngữ không thể nào thiếu nữ diễn viên Phạm Băng Băng. Đời tư của “nữ hoàng thị phi” họ Phạm luôn là đề tài béo bở để truyền thông khai thác. Trong suốt sự nghiệp của mình, Phạm Băng Băng đã vướng tin đồn tình cảm với rất nhiều đàn ông. Thậm chí thông tin cô sinh con cho Hồng Kim Bảo đến hiện tại vẫn thường được báo giới thường xuyên "đào mộ" dù đó chỉ là tin thất thiệt.

Củng Lợi

Dù thành công trong sự nghiệp nhưng đời tư của Củng Lợi cũng được cho là rất phức tạp

Là một trong những nữ minh tinh hàng đầu Hoa ngữ suốt nhiều năm qua, đời tư của Củng Lợi cũng được cho là rất phức tạp. Đã từng có thống kê cho thấy Củng Lợi từng vướng tin đồn tình ái với 8 người đàn ông hoặc hơn, ví dụ như đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu, nam diễn viên Tôn Hồng Lôi… Nhiều người cho rằng ở Củng Lợi luôn toát ra một sức hút đặc biệt với người khác phái nên việc dính nhiều thị phi cũng là chuyện dễ hiểu.