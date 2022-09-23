Tình duyên trái ngược của 2 ái nữ đẹp nhất nhà tỷ phú Hà Hồng Sân

Hà Siêu Liên là cô con gái được đánh giá là xinh đẹp nhất của tỷ phú Hà Hồng Sân. (Ảnh: Sina)

Mặc dù vậy, chuyện tình của cả hai được đánh giá là hoàn toàn trái ngược. Nếu như Hà Siêu Liên nổi tiếng với chuyện tình được ví đẹp như cổ tích bên bạn trai tài tử Đậu Kiêu thì Hà Siêu Vân lại được đánh giá là kín tiếng hơn, mới đây, cô cũng nhận lời cầu hôn với bạn trai là nhân viên cứu hỏa.

Hà Siêu Vân: Từ “tiểu tam” bị chỉ trích đến chuyện tình “vượt định kiến” bên chàng lính cứu hỏa

Vừa qua, theo thông tin của tờ Sohu, con gái của cố tỷ phú Hà Hồng Sân với bà ba Trần Uyển Trân đã nhận lời cầu hôn từ bạn trai tại một bữa tiệc lãng mạn. Tuy nhiên, mọi thông tin về đám cưới vẫn được giấu kín. Trái với suy nghĩ của nhiều người, hôn sự của cô và bạn trai là lính cứu hỏa được bà ba Trần Uyển Trân đồng ý.

Vừa qua, Hà Siêu Vân đã nhận lời cầu hôn của bạn trai. (Ảnh: Sina)

Chân dung bạn trai của ái nữ nhà họ Hà. (Ảnh: Sina)

Tờ On trích lời nguồn tin thân cận từ gia tộc họ Hà: "Cha mẹ hai gia đình rất ủng hộ cuộc tình của họ. Hà Siêu Vân và Douglas Wong chỉ còn chờ làm thủ tục đăng ký kết hôn và đám cưới". Được biết, bạn trai của Hà Siêu Vân tên là Douglas Wong. Anh là lính cứu hỏa với thu nhập 12.700 USD/ tháng (khoản 300 triệu đồng) từ đầu tháng 9 sau khi được thăng chức đội trưởng. Trước đó, mức lương của anh chỉ tương đương với tầng lớp lao động phổ thông tại Hong Kong.

Hà Siêu Vân cũng được đánh giá là ngày càng xinh đẹp khi viên mãn với tình yêu. (Ảnh: Weibo)

Thêm vào đó, cả hai mới chỉ quen nhau vào đầu năm nay qua sự giới thiệu của huấn luyện viên thể hình của Hà Siêu Vân. Sau đó, cả hai quyết định về sống chung với nhau vào tháng 2. Mặc dù từng gặp không ít rào cản về xuất thân, địa vị xã hội và mức sống nhưng tình cảm của cả hai ngày càng mặn nồng và đi đến hôn nhân sau thời gian tìm hiểu.

Về phía Hà Siêu Vân, cô tiểu thư nhà “ông trùm casino” cho biết bản thân rất thích cuộc sống của người bình thường. Từ khi bắt đầu mối quan hệ, cô thường xuyên cùng bạn trai đi mua sắm bình dân hay di chuyển bằng phương tiện công cộng.

Vì vậy, sau khi hỷ sự của cô được truyền thông đưa tin, công chúng đã dành nhiều lời chúc phúc. Trước khi đính hôn với Douglas Wong, cô từng nhận về không ít chỉ trích khi hẹn hò với tài tử TVB Trần Sơn Thông. Nguyên do bởi vì “nuôi mộng” làm rể hào môn mà Trần Sơn Thông đã vứt bỏ người vợ tào khang để đến với tiểu thư nhà họ Hà.

Hà Siêu Vân khi còn hạnh phúc bên bạn trai cũ Trần Sơn Thông. (Ảnh: Ettoday)

Mối quan hệ này cũng bị tỷ phú Hà Hồng Sân và bà Trần Uyển Trân gay gắt phản đối. Một thời gian sau, Hà Siêu Vân và Trần Sơn Thông “đường ai nấy đi”. Sau tan vỡ, tiểu thư nhà họ Hà đã sang Anh cùng chị gái, cô còn thẳng thắn chia sẻ trên trang cá nhân về chuyện tình này: "Tình yêu bằng tiền. Chúng tôi đã chia tay". Về phía Trần Sơn Thông, anh hoàn toàn “rỗng túi” và bị công chúng quay lưng.

Chia tay "thiên kim tiểu thư" nhà họ Hà, tài tử TVB tiêu tan sự nghiệp. (Ảnh: Sina)

Hà Siêu Liên: Chuyện tình đẹp như cổ tích bên tài tử Đậu Kiêu

Hà Siêu Liên cũng được biết đến là con gái của tỷ phú Hà Hồng Sân và bà ba Trần Uyển Trân. Không chỉ được biết đến là cô con gái vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, cô còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi chuyện tình hạnh phúc, viên mãn bên tài tử Đậu Kiêu. Cả hai được đánh giá là vô cùng đẹp đôi, tương xứng. Theo đó, Hà Siêu Liên được biết đến là cô con gái đẹp nhất của Hà Hồng Sân, cô không phụ thuộc vào khoản thừa kế khổng lồ của cha mà còn là triệu phú với tài sản tự thân.

Trang tin xứ cảng thơm ca ngợi thiên kim sinh năm 1991 là một mỹ nhân ưu tú không thua kém bất kỳ anh chị em nào của mình. Cô không chỉ giỏi kinh doanh mà còn tích cực với các hoạt động cộng đồng và là nữ thần trong mắt nhiều người

Sinh ra trong gia tộc giàu có bậc nhất xứ cảng thơm, mỹ nhân khiến nhiều người choáng ngợp với cuộc sống chìm trong nhung lụa. Cô từng tốt nghiệp đại học tại Anh với thành tích xuất sắc sau đó trở về quê nhà xây dựng sự nghiệp dưới sự hậu thuẫn của gia đình.

Hà Siêu Liên hiện sở hữu chuỗi nhà hàng Jiu Wu Beef Noodles ngay trung tâm Hồng Kông. Theo Hong Kong Tatler, cô cũng đảm nhiệm vai trò giám đốc tại UNIR Hotels và Macau Legend Development. Nhiều nguồn tin tiết lộ, chân dài 9X sở hữu khoảng 14,8% cổ phần tại Macau Legend Development.

Chuyện tình "đẹp như mơ" của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu. (Ảnh: Sina)

Vẻ ngoài đẹp đôi, tương xứng của cả hai. (Ảnh: Elle China)

Còn Đậu Kiêu, anh cũng là diễn viên thực lực với ngoại hình vô cùng nổi bật. Anh được “biết mặt đặt tên”với nhiều bộ phim đình đám và nhanh chóng vươn lên hàng sao hạng A tại Hoa ngữ. Mối quan hệ của cả hai cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự nghiêm túc, ngọt ngào cũng như hết lòng hỗ trợ cho nhau. Không ít lần Hà Siêu Liên bị fan của bạn trai vào tận trang cá nhân đòi “buông tha” khi nhiều người cho rằng anh mải mê yêu đương mà bỏ bê sự nghiệp.

Hiện tại, người hâm mộ đang vô cùng chờ đợi đám cưới của cả hai. (Ảnh: Elle China)

Tuy nhiên, cả hai vẫn toàn tâm toàn ý bên nhau và dành cho đối phương sự ưu tiên số một. Cả hai đều được lòng gia đình đối phương. Trong đám tang tỷ phú Hà Hồng Sân, Đậu Kiêu đã bỏ hết công việc để ở bên cạnh bạn gái. Hiện tại, công chúng đang vô cùng mong chờ đám cưới trong mơ của cặp đôi.