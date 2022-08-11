Cuộc đời và sự nghiệp Âu Dương Chấn Hoa: nhan sắc ‘xấu lạ’ vẫn được khán giả 'u mê', hạnh phúc bên 'cháu gái vua sòng bài’ ở tuổi ‘xế chiều’

Không sở hữu vẻ ngoài điển trai nhưng bằng sự nỗ lực, cố gắng không ngừng, Âu Dương Chấn Hoa vẫn trở thành một trong những cái tên được yêu thích bậc nhất của đài TVB.

Âu Dương Chấn Hoa không sở hữu vẻ ngoài điển trai nhưng bằng sự nỗ lực, cố gắng không ngừng, nam diễn viên vẫn trở thành một trong những cái tên được yêu thích bậc nhất của đài TVB. Bên cạnh sự nghiệp thành công, nam tài tử khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc, kín tiếng của mình. Âu Dương Chấn Hoa - Ảnh: Internet

Nam diễn viên “Bằng chứng thép” tốt nghiệp khóa học vào năm 1982 và vào nghề bằng những vai phụ, vai người qua đường chẳng mấy tên tuổi. Khi các bạn đồng trang lứa như Châu Tinh Trì, Lương Triều Vỹ - những người có cả tài lẫn sắc đều đã có chỗ đứng trong giới thì anh phải mất đến 10 năm trời mới tìm được vị thế cho mình. Nếu Hồ Sơ Công Lý (1991) là tác phẩm đầu tiên mà anh được nhận vai chính thì Hồ Sơ Công Lý phần 2,3,4 hay Lực Lượng Phản Ứng; Bức Màn Bí Mật; Bằng Chứng Thép phần 1,2 … là những bộ phim đưa anh bước lên đỉnh cao sự nghiệp. Chinh phục khán giả bằng lỗi diễn xuất hài hước, hóm hỉnh, trở thành cái tên đình đám, Âu Dương Chấn Hoa được các đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” trong các tác phẩm sau này.

Âu Dương Chấn Hoa trong 'Bằng chứng thép' - Ảnh: Internet Sự nghiệp thành công bao nhiêu thì đường tình duyên của anh lại có phần trắc trở bấy nhiêu. Trước khi nên duyên với Phó Khiết Nhàn – người vợ hiện tại, Âu Dương Chấn Hoa từng trải qua cuộc hôn nhân thất bại với một nhà tạo mẫu tóc. Khi đó, cuộc sống cả hai vốn đang hạnh phúc thì bất chợt, Âu Dương Chấn Hoa lại nổi tiếng, lịch trình bận rộn là lúc họ gặp thì ít mà xa thì nhiều, mâu thuẫn nối tiếp mâu thuẫn khiến cặp đôi “tan đàn xẻ nghé”. Vốn chẳng còn tha thiết gì vào tình yêu thì ông trời lại dành cho Chấn Hoa một bất ngờ lớn khi để anh gặp được Phó Khiết Nhàn – cháu gái của “vua sòng bài” với tài sản bạc triệu cùng nhiều bất động sản. Sau một năm hẹn hò, cặp đôi đã bí mật kết hôn ở Canada. Âu Dương Chấn Hoa và người vợ hiện tại - Ảnh: Internet Khi thân thế của Phó Khiết Nhàn được tiết lộ, rất nhiều người đã gắn cho Âu Dương Chấn Hoa cái mác là “chạn vương”, nghi ngờ anh cố tình tiếp cận thiên kim nhà giàu là vì tiền. Nhưng vượt qua dư luận, cả hai vẫn sống ngọt ngào và hạnh phúc hơn hai thập kỷ dẫu không con không cái.

Thấy Xa Thi Mạn 47 tuổi vẫn độc thân, Âu Dương Chấn Hoa nhắn nhủ lời "ruột gan" Vì là những người bạn thân nhiều năm, việc Xa Thi Mạn đã 47 tuổi rồi vẫn chưa có ý trung nhân khiến cho Âu Dương Chấn Hoa không khỏi lo lắng.

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